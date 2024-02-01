Öksürük krizlerini bitiren kür! Meğer doğal antibiyotik yanıbaşımızdaymış

İbni Sina'nın yüzyıllar önce önerdiği soğan ve bal tedavisi öksürüğü bıçak gibi kesmektedir.

Öksürük krizlerini bitiren kür! Meğer doğal antibiyotik yanıbaşımızdaymış
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Kışın soğuğunda öksürük alıp başını giderken hemen hemen herkesin öksürük sorunu vardır. Kimyasal ilaç kullanan kişilerin çoğu durumlarından memnun değildir. Bu nedenle doğal öksürük tedavileri oldukça popülerdir. İbn Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı bir çare, her türlü öksürüğü anında kesecek. Tek yapmanız gerekli olan soğan ve ballı karışımı hazırlamak, işte tarifi..

BAL VE SOĞANDAN SAĞLIKLI BOMBA

Bu ilacı hazırlamak için gerekli malzemeler şunlardır: Soğan ile Bal

Öksürük krizlerini bitiren kür

Hazırlanışı:

Tarifteki soğanları 4 parçaya bölün. Daha sonra tencereye koyun. Soğana 4 yemek kaşığı kadar bal ekleyin. Bal ve soğan malzemelerinin tam etkisini göstermesi için yaklaşık 8 saat bekletin. 8 saat bekledikten sonra soğan ve bal yeterli mineral ve vitaminleri sağlayacaktır. Gerekli dinlemenin ardından tedaviyi ölçülü olarak kullanın. Genel olarak günde 1 çay kaşığı tavsiye edilmektedir.

NOT: Durum ne olursa olsun öksürük sorununuzu doktorunuza danışıp, doğal bir çare de olsa doktor gözetiminde kullanmanız faydalı olacaktır.

"İncir ve zeytinyağının öksürük önleyici tarifi:

üzyıllar önce İbn Sina'nın ortaya attığı zeytinyağı kürü bugün hâlâ büyük ilgi görüyor. İncir yağı ile hastalıkların nasıl tedavi edileceği ise tek tek açıklanıyor.

Bu kapsamda bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı balla birlikte 2 yemek kaşığı limonun suyunu, 2 yemek kaşığı tarçını, 2 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Daha sonra 1 su bardağı kaynar suyu ekleyip fazla soğumaya bırakmadan içebilirsiniz.

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