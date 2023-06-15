Önceki yıllarda BioNTech aşısı olanlara kötü haber! Yan etkisi ortaya çıktı: Üretenler mahkemede...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, BioNTech aşısının kalp krizine neden olduğu iddialarına tepki gösterdi. Uzman isim, aşının kalp krizi yapmadığını ve kalıcı yan etkilerinin olmadığını belirterek, "BioNTech aşısı kalp krizi yapmaz, yanıltıcı bilgiler bunlar" dedi.

"AŞI YAN ETKİLERE NEDEN OLMUYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Almanya'da BioNTech aşısıyla ilişkilendirilen yan etkiler nedeniyle açılan davalara tepki gösterdi. Ceyhan, etkilerin aşısız kişilerde daha sık görüldüğünü belirterek aşının yan etkilere neden olmadığını söyledi.





AŞISIZLARDA RİSK DAHA YÜKSEK



Prof. Dr. Ceyhan, TELE 1 yayınında yaptığı açıklamada, "BioNTech aşısı kalp krizi yapmaz, kalıcı yan etkisi yok, yanlış bilgilendirmeler bunlar" diyerek şu sözleri dile getirdi:

"Eğer aşılar bu tür yan etkilere sebep oluyorsa, aşılı kişilerde bu hastalıkların ve ölümlerin daha sık görülmesi beklenirdi. Ancak yapılan araştırmalar, aşılı ve aşısız kişileri karşılaştırdığımızda bahsedilen etkilerin aşısız kişilerde daha yaygın olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalar, geniş katılımlı çalışmalardır. Aşılı kişiler arasında kalp hastalıkları, Kovid-19 geçiren veya geçirmeyen aşısız kişilere göre 44 kat daha az görülüyor. Yani aşının 44 kat koruyucu etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca otoimmün hastalıklar aşısız kişilerde 7 kat daha fazla görülüyor. Ölüm vakaları da aşısız kişiler arasında 10 kat daha yüksek. Bu nedenle aşıların koruyucu etkisi önemlidir."

EN BÜYÜK RİSK: GRİP

Ceyhan, gelecekte yeni bir pandemi riskine dikkat çekerek, "Bir salgın gelecek, hazırlıksız yakalanacağız ve yeniden mücadele etmek zorunda kalacağız" dedi ve şu ifadeleri ekledi:

"Bir salgın gelecektir, ancak ne zaman olacağı belirsizdir. Deprem gibi bir durum. Zaten koronavirüs çıktığında en büyük beklenti, grip virüsüyle bir salgındı. Koronavirüs ortaya çıktığında ülkeler biraz şaşırmıştır. Karşılaştırıldığında, hala en büyük risk grip virüsüdür. Özellikle Uzakdoğu Asya'da hayvandan insana bulaşarak insanlar arasında yayılma potansiyeline sahiptir.