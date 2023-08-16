Onlarca ülkede alarm verildi! Tehlike Türkiye'nin yamacında: Covid-19'dan daha tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'dan daha tehlikeli bir salgının olasılığına dikkat çekiyor. Yeni Covid-19 varyantlarıyla vaka ve ölüm sayılarının artabileceği uyarısında bulunuyor. Örgüt, daha ölümcül bir salgına karşı tedbirlerin önceden alınması gerektiğini belirtiyor. İşte detaylar...





DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ COVİD 19'DAN DAHA TEHLİKELİ BİR SALGIN

Fransız televizyon haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, yeni taç virüs salgınının artık "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" oluşturmadığını, ancak virüsün ortadan kalkmadığını belirtti. Fransız Halk Sağlığı Kurumu'na göre, Fransa'da tüm yaş gruplarında yeni koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı artıyor, özellikle de yetişkinler arasında. İşte diğer ayrıntılar...





'Eris' adı verilen yeni bir koronavirüs varyantı, şu anda Fransa'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor ve diğer varyantlara göre daha fazla yaygın. İngiliz sağlık kurumu, Birleşik Krallık'taki yeni vakaların yaklaşık %15'inin Eris varyantına bağlı olduğunu ve bu oranın her hafta %20 arttığını tahmin ediyor. Aynı durum Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli; 5 Ağustos itibarıyla Eris varyantı yeni vakaların %17'sini oluşturuyor.

İsviçre'deki Cenevre Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Antoine Fraoux, Eris varyantının XBB varyantına göre daha bulaşıcı olduğunu ancak daha ciddi enfeksiyon riski oluşturup oluşturmadığı konusunda henüz kanıt olmadığını ifade etti. Eris varyantının yeni aşılama yöntemlerine dirençli olup olmadığı da net değil.

Dünya Sağlık Örgütü, Eris varyantını izlemeye aldı ve 2023 sonbaharında yeni bir salgın dalgasının olasılığına dikkat çekti. Şu anda hala risk taşıyan gruplar arasında bağışıklığı baskılanmış kişiler ve yaşlılar bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının gelişimini yakından takip ediyor ve yeni önlemler alınması gerekebileceği uyarısında bulunuyor.