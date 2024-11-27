DOLAR
34,63 -0,02%
EURO
36,46 -0,21%
ALTIN
2.948,82 -0,63%
BITCOIN
3.231.776,82 -1,99%

Özbekistanlı Bebek, Kimyasal Zehirlenmeden Kurtarıldı

Özbekistan'da kimyasal sıvı yudumlayan 1,5 yaşındaki bebek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat ile hayata döndü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:14
Özbekistanlı Bebek, Kimyasal Zehirlenmeden Kurtarıldı

Özbekistan'daki Kimyasal Zehirlenme Olayı

Özbekistan'ın Cizzak kentinde, lavabo açıcı kimyasal sıvı içen 1,5 yaşındaki bebek, midesinden alınan parçayla yapılan ameliyatla hayata tutundu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde bebek, solunum cihazından kurtulmayı başardı.

Ameliyat Süreci

Hilal ve Ultam Allahaov çiftinin bebekleri Süleyman Allahaov, 6 ay önce kimyasal madde yutması sonucu yaşadığı sağlık sorunları ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, nefes ve yemek borularının eriyerek birleştiği tespit edildi. Özbekistan'daki ilk müdahalelerin ardından, bebeğin karnına konulan tüp aracılığıyla beslenmesine devam edildi.

Özbekistanlı bir doktorun önerisiyle aile, üç ay önce Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebek, birkaç ameliyatın ardından normal nefes alıp ağızdan beslenmeye başladı.

Hayati Tehlike ve Başarı Hikayesi

Doç. Dr. Dökümcü, bebeklerinin hayati tehlikesinin olduğunu ifade ederek, kimyasal maddenin yol açtığı erime nedeniyle nefes ve yemek borusunun birbirine yapıştığını belirtti. İlk aşamada, kapalı ameliyatla yemek borusunu nefes borusundan ayırdıklarını ve nefes borusundaki açığı onardıklarını vurgulayarak, ikinci ameliyatta mideden yeni bir yemek borusu oluşturarak bebeği yutma yeteneğine kavuşturduklarını açıkladı.

Ailenin Minnettarlığı

Baba Ultam Allahaov, çocuklarının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu günler geçirdiklerini belirterek, "Bebeğimiz artık normal şekilde yemek yemeye ve nefes almaya başladı. Çok mutluyuz, Türk doktorlarına teşekkür ediyoruz," dedi. Anne Hilal Allahaov ise, bebeklerinin yüzünün artık güldüğünü ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Özbekistan'da lavabo açıcı içmesi sonucu yemek ve soluk borusu eriyerek yapışan ve hayati tehlike...

Özbekistan'da lavabo açıcı içmesi sonucu yemek ve soluk borusu eriyerek yapışan ve hayati tehlike yaşayan 1,5 yaşındaki bebek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarla solunum cihazından kurtuldu. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebek, bir dizi ameliyatın ardından hem normal şekilde nefes almaya hem de ağızdan beslenmeye başladı.

Özbekistan'da lavabo açıcı içmesi sonucu yemek ve soluk borusu eriyerek yapışan ve hayati tehlike...

Özbekistan'da lavabo açıcı içmesi sonucu yemek ve soluk borusu eriyerek yapışan ve hayati tehlike yaşayan 1,5 yaşındaki bebek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarla solunum cihazından kurtuldu. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebek, bir dizi ameliyatın ardından hem normal şekilde nefes almaya hem de ağızdan beslenmeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özbekistanlı Bebek, Kimyasal Zehirlenmeden Kurtarıldı
2
Kemik Kanseri Teşhisi Konulan Çocuk, Diğer Bacağından Alınan Kemiğin Nakliyle Sağlığına Kavuştu
3
Kadınlar Kalp ve Damar Hastalıklarına Daha Fazla Maruz Kalıyor
4
Bu bitkiyi tüketene kış hastalıkları uğramıyor! Günde 1 avuç yeterli
5
İzmir Şehir Hastanesi 2024'te Kök Hücre Bağışlarında Türkiye Birincisi Oldu
6
Kulak Temizleme Çöpleri: İşitme Kaybı Riski Taşıyor!
7
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Turuncu Işıkla Aydınlatılacak

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!