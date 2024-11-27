Özbekistanlı Bebek, Kimyasal Zehirlenmeden Kurtarıldı

Özbekistan'daki Kimyasal Zehirlenme Olayı

Özbekistan'ın Cizzak kentinde, lavabo açıcı kimyasal sıvı içen 1,5 yaşındaki bebek, midesinden alınan parçayla yapılan ameliyatla hayata tutundu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde bebek, solunum cihazından kurtulmayı başardı.

Ameliyat Süreci

Hilal ve Ultam Allahaov çiftinin bebekleri Süleyman Allahaov, 6 ay önce kimyasal madde yutması sonucu yaşadığı sağlık sorunları ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, nefes ve yemek borularının eriyerek birleştiği tespit edildi. Özbekistan'daki ilk müdahalelerin ardından, bebeğin karnına konulan tüp aracılığıyla beslenmesine devam edildi.

Özbekistanlı bir doktorun önerisiyle aile, üç ay önce Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebek, birkaç ameliyatın ardından normal nefes alıp ağızdan beslenmeye başladı.

Hayati Tehlike ve Başarı Hikayesi

Doç. Dr. Dökümcü, bebeklerinin hayati tehlikesinin olduğunu ifade ederek, kimyasal maddenin yol açtığı erime nedeniyle nefes ve yemek borusunun birbirine yapıştığını belirtti. İlk aşamada, kapalı ameliyatla yemek borusunu nefes borusundan ayırdıklarını ve nefes borusundaki açığı onardıklarını vurgulayarak, ikinci ameliyatta mideden yeni bir yemek borusu oluşturarak bebeği yutma yeteneğine kavuşturduklarını açıkladı.

Ailenin Minnettarlığı

Baba Ultam Allahaov, çocuklarının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu günler geçirdiklerini belirterek, "Bebeğimiz artık normal şekilde yemek yemeye ve nefes almaya başladı. Çok mutluyuz, Türk doktorlarına teşekkür ediyoruz," dedi. Anne Hilal Allahaov ise, bebeklerinin yüzünün artık güldüğünü ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Özbekistan'da lavabo açıcı içmesi sonucu yemek ve soluk borusu eriyerek yapışan ve hayati tehlike yaşayan 1,5 yaşındaki bebek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarla solunum cihazından kurtuldu. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebek, bir dizi ameliyatın ardından hem normal şekilde nefes almaya hem de ağızdan beslenmeye başladı.

Özbekistan'da lavabo açıcı içmesi sonucu yemek ve soluk borusu eriyerek yapışan ve hayati tehlike yaşayan 1,5 yaşındaki bebek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarla solunum cihazından kurtuldu. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebek, bir dizi ameliyatın ardından hem normal şekilde nefes almaya hem de ağızdan beslenmeye başladı.