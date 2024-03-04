Özellikle çocukları tehdit ediyor! Uzmanlardan riskli açıklama: Yanaklarda kızarıklık ve döküntü varsa...

"Tokatlanmış Yanak Sendromu" bilinen adıyla ‘Beşinci Hastalık’, çocuklar arasında hızla yayılıyor. Bu viral enfeksiyon, özellikle okul çağındaki çocukları hedef alıyor ve yetişkinlere de bulaşabiliyor. Genellikle zararsız olarak kabul edilen bu hastalık, 5 ila 15 yaş arası çocuklarda daha yaygın. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre bu hastalığa daha sık yakalanıyor. Peki Parvovirüs B19 nedir, nasıl bulaşır ve nasıl önlenir? İşte detaylar...

PARVOVİRÜS B19 NEDİR?





Bu hastalık, Parvovirus B19 adlı virüsün neden olduğu ve genellikle çocukları etkileyen bir hastalıktır. Ancak yetişkinler de bu hastalıktan kaçamıyor! Hastalığın belirtileri yanaklarda tokat izine benzeyen bir kızarıklıkla başlar ve daha sonra kol, bacak ve gövdeye doğru yayılır. Pembemsi ve kaşıntılı kabarıklıklar şeklinde görülebilir. Genellikle hafif seyreden bu hastalık, kış ve ilkbahar aylarında daha sık görülse de, tüm yıl boyunca karşımıza çıkabilir.

PARVOVİRÜS B19 BELİRTİLERİ NELERDİR?

Parvovirus B19 virüsünün neden olduğu Beşinci Hastalık, enfekte olduktan 4 ila 14 gün sonra belirtilerini göstermeye başlar. Bu belirtiler arasında yanaklarda tokat izine benzer bir kızarıklık, yüzde başlayıp dalgalı bir cilt görünümü ile devam eden döküntüler yer alır. Ancak bu belirtiler sadece buzdağının görünen kısmı! Hastalığın diğer belirtileri de bulunmaktadır ve bu belirtiler her an karşınıza çıkabilir.

Beşinci Hastalık, ilk belirtileri genellikle grip veya nezle ile karıştırılan hafif ateş, baş ağrısı ve burun akıntısı ile kendini gösterir. Ancak bu hastalığın belirtileri bununla sınırlı değil!





Hastalığın en belirgin özelliği, yanaklarda tokatlanmış bir yanak görüntüsüne benzer bir kızarıklık oluşmasıdır. Bu kızarıklık zamanla kol ve bacak bölgesine yayılır, kişiye rahatsızlık verir.



Yetişkinlerde ise durum daha da karmaşıklaşıyor. Enfeksiyon, bazı durumlarda eklemlerde ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilir. Genellikle eller, bilekler, dizler ve ayaklar bu durumdan etkilenir.

PARVOVİRÜS B19 NASIL BULAŞIR?

Beşinci hastalığın nedeni olan parvovirüs B19, alyuvarların öncü hücrelerini hedef alır, onları yok eder ve bu da hafif bir anemiye yol açar. Ancak, genellikle akut enfeksiyonun sona ermesinin ardından vücut, alyuvar üretimini yeniden başlatır. Parvovirüs B19 şu yollarla bulaşır:

Damlacık Enfeksiyonu

Virüsler, özellikle hasta kişilerin hapşırdığı veya öksürdüğü zaman havaya yayılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Yakın temas ve öpüşme de virüsün bulaşmasına neden olabilir.





Temas Enfeksiyonu

Virüs, eller veya virüsle kontamine olmuş nesnelerle temas sonucu bulaşabilir.

Kan Yoluyla Bulaşma

Virüs içeren kan, örneğin dövme yapılırken veya virüs içeren kan transfüzyonları yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle, kan bağışları kullanılmadan önce beşinci hastalık virüsü için rutin testler yapılır.

PARVOVİRÜS B19 NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Beşinci hastalık, genellikle özel bir tedavi gerektirmeyen bir viral enfeksiyondur. Ancak, hastalığın belirtilerini hafifletmek için dinlenme, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler kullanılabilir. Bu hastalık, gebelik döneminde anne karnındaki bebeğe bulaşabilir, bu nedenle hamile kadınların düzenli kontrollerini aksatmamaları hayati önem taşır.





Enfeksiyon, alyuvarların sayısında dramatik bir düşüşe neden olabilir, bu da ciddi anemiye yol açabilir. Bu durumda, kan transfüzyonu gerekebilir. Beşinci hastalığın tedavisi ve riskleri konusunda bilinçli olmak, bu gizli tehlikeyle başa çıkmak için önemlidir.