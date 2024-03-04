Bist 100
9.008,85 0%
DOLAR
31,53 0,52%
EURO
34,23 0,52%
ALTIN
2.100,71 0,49%

Özellikle çocukları tehdit ediyor! Uzmanlardan riskli açıklama: Yanaklarda kızarıklık ve döküntü varsa...

Çocuklarımızı tehdit eden gizli düşman Parvovirüs B19, bilinen adıyla ‘Beşinci Hastalık’, çocuklar arasında hızla yayılıyor. Bu ömür boyu bulaşıcı hastalık, özellikle okul çağındaki çocukları hedef alıyor. Uzmanlar, Parvovirüs B19’un yeniden yayılım gösterdiği konusunda uyarıyor ve aileleri alarma geçiriyor. Peki, bu gizemli Parvovirüs B19 nedir? Çocuklarımızı nasıl etkiliyor? Beşinci hastalığın belirtileri nelerdir ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Yayın Tarihi: 04.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:53
Özellikle çocukları tehdit ediyor! Uzmanlardan riskli açıklama: Yanaklarda kızarıklık ve döküntü varsa...

"Tokatlanmış Yanak Sendromu" bilinen adıyla ‘Beşinci Hastalık’, çocuklar arasında hızla yayılıyor. Bu viral enfeksiyon, özellikle okul çağındaki çocukları hedef alıyor ve yetişkinlere de bulaşabiliyor. Genellikle zararsız olarak kabul edilen bu hastalık, 5 ila 15 yaş arası çocuklarda daha yaygın. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre bu hastalığa daha sık yakalanıyor. Peki Parvovirüs B19 nedir, nasıl bulaşır ve nasıl önlenir? İşte detaylar...

PARVOVİRÜS B19 NEDİR?

BEŞİNCİ HASTALIK

Bu hastalık, Parvovirus B19 adlı virüsün neden olduğu ve genellikle çocukları etkileyen bir hastalıktır. Ancak yetişkinler de bu hastalıktan kaçamıyor! Hastalığın belirtileri yanaklarda tokat izine benzeyen bir kızarıklıkla başlar ve daha sonra kol, bacak ve gövdeye doğru yayılır. Pembemsi ve kaşıntılı kabarıklıklar şeklinde görülebilir. Genellikle hafif seyreden bu hastalık, kış ve ilkbahar aylarında daha sık görülse de, tüm yıl boyunca karşımıza çıkabilir. 

PARVOVİRÜS B19 BELİRTİLERİ NELERDİR?

Parvovirus B19 virüsünün neden olduğu Beşinci Hastalık, enfekte olduktan 4 ila 14 gün sonra belirtilerini göstermeye başlar. Bu belirtiler arasında yanaklarda tokat izine benzer bir kızarıklık, yüzde başlayıp dalgalı bir cilt görünümü ile devam eden döküntüler yer alır. Ancak bu belirtiler sadece buzdağının görünen kısmı! Hastalığın diğer belirtileri de bulunmaktadır ve bu belirtiler her an karşınıza çıkabilir.

Beşinci Hastalık, ilk belirtileri genellikle grip veya nezle ile karıştırılan hafif ateş, baş ağrısı ve burun akıntısı ile kendini gösterir. Ancak bu hastalığın belirtileri bununla sınırlı değil!

BEŞİNCİ HASTALIK HAKKINDA

Hastalığın en belirgin özelliği, yanaklarda tokatlanmış bir yanak görüntüsüne benzer bir kızarıklık oluşmasıdır. Bu kızarıklık zamanla kol ve bacak bölgesine yayılır, kişiye rahatsızlık verir.

Yetişkinlerde ise durum daha da karmaşıklaşıyor. Enfeksiyon, bazı durumlarda eklemlerde ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilir. Genellikle eller, bilekler, dizler ve ayaklar bu durumdan etkilenir.

PARVOVİRÜS B19 NASIL BULAŞIR?

Beşinci hastalığın nedeni olan parvovirüs B19, alyuvarların öncü hücrelerini hedef alır, onları yok eder ve bu da hafif bir anemiye yol açar. Ancak, genellikle akut enfeksiyonun sona ermesinin ardından vücut, alyuvar üretimini yeniden başlatır. Parvovirüs B19 şu yollarla bulaşır:

Damlacık Enfeksiyonu 

Virüsler, özellikle hasta kişilerin hapşırdığı veya öksürdüğü zaman havaya yayılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Yakın temas ve öpüşme de virüsün bulaşmasına neden olabilir.

PARVOVİRÜS HAKKINDA

Temas Enfeksiyonu 

Virüs, eller veya virüsle kontamine olmuş nesnelerle temas sonucu bulaşabilir.

Kan Yoluyla Bulaşma

Virüs içeren kan, örneğin dövme yapılırken veya virüs içeren kan transfüzyonları yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle, kan bağışları kullanılmadan önce beşinci hastalık virüsü için rutin testler yapılır.

PARVOVİRÜS B19 NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Beşinci hastalık, genellikle özel bir tedavi gerektirmeyen bir viral enfeksiyondur. Ancak, hastalığın belirtilerini hafifletmek için dinlenme, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler kullanılabilir. Bu hastalık, gebelik döneminde anne karnındaki bebeğe bulaşabilir, bu nedenle hamile kadınların düzenli kontrollerini aksatmamaları hayati önem taşır.

PARVOVİRÜS NEDİR

Enfeksiyon, alyuvarların sayısında dramatik bir düşüşe neden olabilir, bu da ciddi anemiye yol açabilir. Bu durumda, kan transfüzyonu gerekebilir. Beşinci hastalığın tedavisi ve riskleri konusunda bilinçli olmak, bu gizli tehlikeyle başa çıkmak için önemlidir. 

İLGİLİ HABERLER

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor
2
Özellikle çocukları tehdit ediyor! Uzmanlardan riskli açıklama: Yanaklarda kızarıklık ve döküntü varsa...
3
Ölümcül Nipah Virüsü Yayılıyor: DSÖ Dünya Sağlık Örgütü Uyarıda Bulunup Kırmızı Alarm Verdi
4
Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız
5
Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler
6
İlaçlara veda edin! Bu meyve, sık sık grip olanları tek bir ısırıkla canlandırıyor.
7
Vücudunuz tehdit altında olabilir! O kıyafetlerin satışına flaş yasak

Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak