Pahalı kremlere para dökmeye son! Bu 5 malzeme cildinizi 18 yaşına döndürecek!

Hey, işte evde kolayca yapabileceğin bir yaşlanma karşıtı maske tarifi! Cildindeki kırışıklıkları, siyah noktaları ve sivilceleri gidermek için sadece 6 malzemeye ihtiyacın var. Cildini 20 yaşında gibi taze ve pürüzsüz göstermek için bu maskeyi 20 dakikada hazırlayabilirsin. İşte detaylar...





YAŞLANMA KARŞITI MASKE TARİFİ

Malzemeler oldukça basit:

1 çay kaşığı jelatin,

3 tablet aktif kömür,

2 çay kaşığı su,

10 damla kantaron yağı,

E vitamini,

4 yemek kaşığı süt.

Bir araya getirdiğin bu malzemelerle botoks etkisi yaratabilir ve cildine tazelik kazandırabilirsin. Hadi hemen denemeye başla!

İşte muhteşem bir maske tarifi! Aktif kömürü ahşap kaşıkla karıştırın ve jelatine suda çözülmüş aktif kömürü ekleyin. 4 yemek kaşığı sütü karışıma katın. Maske kıvamı için bu karışımı 3 saniye buharda tutabilir ya da mikrodalgada 15 saniye bekletebilirsin.

Dikkat et, 15 saniyeden fazla tutma, tam 15 saniye yeterli olacak. Ardından 10 damla kantaron yağı ekleyin. Bu maske siyah noktaları ve ciltteki kirleri temizlemek için harika bir seçenek. Sivilcelerini bile gidermene yardımcı olacak. E vitamini eklemek için 2 kapsül kullanabilir veya 7-8 damla damlatarak ekleyebilirsin. Bu maske ciltteki kırışıklıkları giderir ve botoks etkisi sağlar.

Uyguladıktan sonra çevrendeki insanlar cildindeki değişimi fark edecek ve soracaklar. Şimdi uygulamaya geçelim. Cildi bir cilt temizleyici ile temizleyip tonikle sil. Maske içindeki jelatin soğudukça lastiksi bir hal alır, bu yüzden ılık uygulamaya dikkat et. Tüm kirleri ve gözenekleri tıkayan siyah noktaları yok eder ve cildi sıkılaştırır. Jelatin cildi esnek hale getirir.

Göz çevresine ve ellerine maskeyi uygulama. Maskeyi burun ve burun kenarlarına kalın bir tabaka halinde sür, çünkü bu bölgelerdeki gözenekler yağlıdır ve tıkanabilirler. Aynı zamanda cildi beyazlatır ve yoğun lekelerden kurtulmana yardımcı olur. Kurumasını bekledikten sonra hareket etmemeye özen göster, aksi takdirde maske çatlayabilir ve kırışıklıklara neden olabilir.

Bu harika maskeyi mutlaka denemelisin! Cildine tazelik ve canlılık kazandırarak herkesi şaşırtacak. Emin ol bu maskenin etkisi muhteşem olacak! İşte harika bir yaşlanma karşıtı maske tarifi! Maskeyi uygulamadan önce cildi temizle ve tonikle sil. Jelatin soğudukça maske lastiksi bir hal alır, o yüzden ılık uygulamaya dikkat et. Bu maske siyah noktaları ve kirleri yok eder, cildi sıkılaştırır ve botoks etkisi verir. Jelatin cildi esnek hale getirir, kesinlikle denemelisin! Göz çevresine ve ellerine uygulama, unutma!

Burun ve burun kenarlarına kalın bir tabaka halinde sür çünkü bu bölgelerdeki gözenekler yağlı ve tıkanabilir. Maske aynı zamanda cildi beyazlatır ve lekelerden kurtulmana yardımcı olur. Kurumasını bekleyip sonra hareket etmemeye dikkat et, aksi takdirde kırışıklıklara yol açabilir. Maskeyi çıkardıktan sonra cildi yine temizleyip tonikle sil ve nemlendirici uygula. Haftada iki kez akşamları kullanabilirsin. Tüm cilt tiplerine uygun olan bu maskeyi, kuru, yağlı, hassas, karma ciltler ve hatta akne eğilimli ciltlerde bile kullanabilirsin.

Yaşın kaç olursa olsun, bu maskeyle yüzündeki kırışıklıklardan kurtulabilirsin! Denemenin zamanı geldi, haydi cildini güzelleştirmeye başla!