Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Bu haberi okuduktan sonra patates ve soğanı bir arada saklamayacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:14
Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Patates ve soğanı aynı yerde saklamanın zararlarını kimse bilmiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PATATES VE SOĞANI AYNI YERDE SAKLAMAYIN

Patates içinde yer alan kalsiyum, demir, fosfor, çinko, magnezyum kemik sağlığına iyi gelir. Patates haşlama ve kızartma şeklinde pişirilerek tüketilebilir. Soğanın içinde A, B, C vitaminleri, kükürt, kalsiyum, demir, magnezyum bulunur. Patates ve soğan aynı yerde saklandığı zaman ise bazı zararlar ortaya çıkabiliyor. 

patates ve soğanı bir arada saklamayın

İki besin bir arada saklandığı zaman nem birikir ve çürüme ve küflenme ortaya çıkabilir. Soğan etil gaz yaydığı için diğer meyve ve sebzelerin bozulmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda soğan yaydığı koku nedeniyle diğer besinlere de kötü koku ve tat bırakabilir. Bu sebeple patates ve soğanın farklı kaplarda, serin ve kuru yerlerde saklanması önerilir. 

İLGİLİ HABERLER

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor
4
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
5
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
6
Göz çevresindeki kırışıklıkları dümdüz yapıyor! Bir gecede 10 yaş gençleşmenin doğal formülü
7
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!