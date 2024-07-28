Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Patates ve soğanı aynı yerde saklamanın zararlarını kimse bilmiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PATATES VE SOĞANI AYNI YERDE SAKLAMAYIN

Patates içinde yer alan kalsiyum, demir, fosfor, çinko, magnezyum kemik sağlığına iyi gelir. Patates haşlama ve kızartma şeklinde pişirilerek tüketilebilir. Soğanın içinde A, B, C vitaminleri, kükürt, kalsiyum, demir, magnezyum bulunur. Patates ve soğan aynı yerde saklandığı zaman ise bazı zararlar ortaya çıkabiliyor.





İki besin bir arada saklandığı zaman nem birikir ve çürüme ve küflenme ortaya çıkabilir. Soğan etil gaz yaydığı için diğer meyve ve sebzelerin bozulmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda soğan yaydığı koku nedeniyle diğer besinlere de kötü koku ve tat bırakabilir. Bu sebeple patates ve soğanın farklı kaplarda, serin ve kuru yerlerde saklanması önerilir.