Patatesi doğru tüketmek kilo aldırmıyor, kilo verdiriyor

Patates, dünya çapında temel bir gıdadır ve birçok insanın favorisidir. Ancak bu uygun fiyata sahip, nişastalı sebze hakkında pek çok olumsuz söylenti varken, çoğu insan patates dilimlerinin faydalarından şüphe ediyor. Ama bilim patatesleri doğru şekilde yemenin birçok faydası olduğunu söylüyor.

Ortalama bir kişi yılda yaklaşık olarak 33 kilo patates tüketir. 1995 yılında uzayda ilk patates yetiştirilmiştir. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük boyutlu patatesi yaklaşık 3,8 kg ağırlığındaydı.





Patatesleri yanlış tüketmek, tüm faydaları yanlış bir şekilde ortadan kaldırır. Ancak doğru kullanırsanız, etkilerine inanamayacaksınız. İşte; patatesin doğru tüketilmesi ve faydaları hakkında bilgiler..

Patatesi kızartma olarak tüketmek yağ ve karbonhidrat içeriğini artırır. Dolayısıyla bu alım kilo alımını artırmaktadır. Ancak az tuzlu pişmiş patatesin birçok faydası vardır.

"Tok tutar"

Araştırmalar, patateslerin kendinizi tok hissetmenize yardımcı olduğunu gösteriyor. Patatesin pişme şekline göre patatesin içindeki karbonhidrat ve nişasta seviyeleri tokluğu arttırır. Patatesleri haşlayın. Patatesin içerdiği nişastanın esnekliği artar. Bu daha uzun süreli sindirimi destekler. Gereksiz iştahı bastırır ve uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Patatesleri bu şekilde yemek kilo vermenize yardımcı olabilir.





"Bağırsak Sağlığını Destekler"

Patates mükemmel bir diyet lifi kaynağı olarak bilinir. Dirençli bir nişasta içeriğine sahip olduğu için bağırsakları mikroorganizmalardan korur. Patatesleri pişirmek ve soğutmak, nişasta parçacıklarını birbirine bağlayarak sindirilmelerini zorlaştırır. Araştırmalar, dirençli nişastanın verimli sindirim, azaltılmış kronik hastalık riski ile azaltılmış kolon kanseri riski de dahil olmak kaydıyla birçok sağlık yararına sahip olduğunu göstermektedir.

Patatesin sindirim sağlığını korumak için kabuklu deniz ürünleri tüketilmelidir. Bu şekilde tüketildiğinde kabızlık sorunu büyük ölçüde azalır. Karbonhidrat içeriğine rağmen sindirim sisteminizi düzene sokan lezzetli bir sebzedir.