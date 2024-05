Pratik olsun diye içenler bir daha ağzına sürmeyecek! Damarları tıkadığı ortaya çıktı

Sağlıklı bir yaşam için beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı bir öğünün olmazsa olmazlarından biri çorbadır... Ancak daha hızlı tüketmek için hazırladığınız hazır çorba vücuda ciddi zararlar verecektir. Detaylar haberimizde...







AYILA BAYILA KAŞIK KAŞIK İÇİYORUZ AMA TÜTÜN KADAR ZEHİRLİ! AĞZINIZA BİLE SÜRMEYİN: KALP DAMARLARINI TIKIYOR

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı, dengeli beslenme alışkanlıkları oluşturarak bağışıklığınızı güçlendirebilir ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Sağlıklı bir öğün genellikle çorba içerir. Ancak tükettiğiniz çorbalar önceden hazırlanmışsa vücudunuza ciddi zararlar verebilir. Hazır çorbalar siz farkına bile varmadan sağlığınıza zarar verebilir. Vücut sağlığını korumak, bağışıklığı güçlendirmek ve kilo kontrolünü sağlamak için sağlıklı bir beslenme şarttır. Özellikle sağlığınızı korumak için paketlenmiş ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız.

Son yıllarda paketli gıdaların tüketimi ciddi oranda artmaya başladı. Bu besinlerin en önemlisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hazır çorbalardır. Sağlıklı olduğu için satın aldığınız herhangi bir hazır çorbanın tadı, evde yaptığınız çorbaya benzemeyebilir. Zor durumda kaldığımızda önceden pişirilmiş çorba içilebilir.

Midenizi rahatlatmak ve daha hızlı tokluk hissi yaratmak için yemeğe çorba ile başlamalısınız. Ancak yediğiniz çorbalar önceden hazırlanmışsa vücudunuza çok zararlı olabilir. Çok fazla hazır çorba tüketmek vücudunuzu bağımlı hale getirebilir.

Uzmanlar hazır çorba yemek yerine evde kendi çorbanızı yapmanız gerektiğini sıklıkla vurguluyor.

Vaktiniz yoksa damak zevkinize ve bildiğiniz malzemelere göre çorba hazırlayabilirsiniz. Çünkü hazır çorbalar çok nadir de olsa MSG yani Çin tuzu içeriyor.

Bu tür tuz insanlarda bağımlılık yapar. Diğer bir konu ise hazır çorbaların sodyum içeriğidir. Evde çorba yaparken tuz miktarını isteğe göre ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bu ayarlanamaz. Hazır çorbalar tüketerek vücudunuzdaki sodyum seviyesini artıracaksınız. Artan sodyum içeriği kan basıncını artırır ve aynı zamanda kalp ritmini de bozabilir. Bu nedenle ev yapımı beslenmeye mümkün olduğunca dikkat etmek gerekir.

Çorba vücudumuzun sıvı alımını sağlaması açısından da önemli bir besindir. Hazır çorbalar yerine az tuzlu ev yapımı çorbaları tercih etmek sağlığınızın korunmasına yardımcı olacaktır. Bazı yemekler her gün yenilebilirken, bazı yemekler ise buzdolabında 2-3 gün saklandıktan sonra tüketilebilir. Sebze çorbası buzdolabında da saklanabilir. Ancak her gün yoğurt, et çorbası ve tavuk yemelisiniz. 12 saati aşmamaya dikkat edin. Posalı çorba tüketmek kalın bağırsak için önemlidir. Mercimek ve ezogelin çorbası lif açısından zengindir.