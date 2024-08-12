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Radyoloji Çalışanlarının Sorunları Aydınlatıldı

Radyoloji teknisyenleri için yapılan çalıştayın sonuç raporu yayımlandı, önemli meseleler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:23
Radyoloji Çalışanlarının Sorunları Aydınlatıldı

Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri için Önemli Çalıştay

Sağlık-Sen, "Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı" sonuç raporunu yayımladı.

Yapılan açıklamada, radyoloji çalışanlarıyla ilgili mevcut mevzuat düzenlemelerinin tam olarak hayata geçirilmesi gerektiği belirtilerek, "Mevcut mevzuat düzenlemeleri eksiksiz uygulanmalı ve eksik noktalar acilen gündeme alınmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Çalıştayın Amacı ve Belirtilen Sorunlar

Radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin mesleki sorunlarını tespit etmek üzere gerçekleştirilen çalıştayın sonuç raporu yayımlandı. Raporda, radyoloji çalışanlarının tedavi sürecindeki kritik rolleri vurgulandı ve "Bu çalışanlar mesleki riskler altında görev yapmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Radyasyon Maruziyeti ve Çalışma Koşulları

Raporda, radyasyon maruziyetine dair uygulama yetersizliklerine dikkat çekildi. Özellikle "Şua izinlerinin verilmemesi konu üzerinde en büyük sorun olarak öne çıkmaktadır" denildi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve yeterli istihdamın sağlanmadığına da vurgu yapıldı.

Gelecek içinde Çözüm Önerileri

Radyoloji çalışanlarının sağlıklı çalışma ortamları ve özlük hakları konusunun aciliyetini vurgulayan raporda, "Yıllık sağlık kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmalı, çalışanların haftalık 35 saat kuralına riayet edilmelidir" önerileri sıralanmıştır. Bunun yanı sıra, fazla mesai yapan çalışanların haklarının teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

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