Randevusuz koronavirüs aşı noktaları

Randevusuz aşılmaya geçildikten sonra pek çok vatandaş randevuya gerek kalmadan aşı yaptırabileceği noktaları araştırıyor. İşte covid-19 aşılama yerlerinden bazıları…

İstanbul-Marmaray İstasyonu

İki tren arası aşı uygulaması kapsamında Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı. Bunun için Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık çalışanları görevlendirildi.

Bu kapsamda yolcu veya çalışan herkes dilediğinde aşı yaptırabiliyor. Aşı için randevuya ihtiyaç duyulmuyor ve vatandaşlar tek tek odaya alınarak aşılanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı

Randevusuz aşı noktalarından biri de Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. Birçok personel ve yolcunun yoğun ilgi gösterdiği aşılama, PTT Şubesi karşısındaki alanda yapılıyor. Bu hizmet 7 gün boyunca 10.00-16.30 arasında devam edecek.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı’nda aşı olmak isteyen vatandaşlar, haftanın her günü saat 08.00-17:00 saatleri arasında aşı olabilecek.Böylelikle yolcular hızlı bir şekilde aşılanmış olacak.

Harem Otogarı

İstanbul Üsküdar’da yer alan Harem Otogarı’nda da aşılama hizmetine başlandı. Otogarda bulunan yolcu ve personellerin yararlanacağı bu hizmet ilerleyen günlerde de devam edecek.

AŞTİ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılacak olan uygulama, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde hayata geçirildi. Vatandaşların sisteme girişleri gerçekleştikten sonra aşıları yapılıyor. Aşı yaptıranlardan bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

AŞTİ’den yapılan uygulamadan memnun kalan vatandaşlar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşırsa sağlık çalışanları tarafından müdahele ediliyor.

Marina

Muğla’da başlanan uygulama Bodrum’daki vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Halkın yoğun olduğu bölgelerde aşı hizmeti devam ediyor. Burada hem çalışanlar hem de tatile gelenler aşı oldu.

Ankara Esenboğa havalimanı

Pursaklar İlçe Sağlık Müdürü, hastane ve sağlık merkezleri dışında, tren garları, AVM, otogarlarda da aşılama yapılarak, çalışmalara devam edildiğini belirti. Bu kapsamda Esenboğa’da da aşılama uygulamasına geçildi.

Eskişehir Espark

Espark’ın alt katında vatandaşların hızlı bir şekilde aşı olabilmesi için aşı uygulama merkezi kuruldu. Her gün yüzlerce insan burada aşı hizmetinden yararlanıyor.

İzmir: İzban

İzmir'de İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda başlanan uygulama 15 Temmuz'a kadar hafta içi 16.00-20.00, hafta sonu İzmir Alsancak Garı'nda 16.00-21.00’e kadar devam edecek.

Çorum ilçe pazarı

Çorum Alaca’da kurulan sebze pazarında vatandaşlar aşı hizmetinden yararlanabiliyor. Uygulama, 28 Haziran'dan itibaren Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda da başlatılacak.

Isparta belediye binası

Randevusuz ve herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeye gerek kalmadan aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar için Isparta Belediyesi hizmet binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda aşı istasyonu kuruldu. Hem vatandaşlar hem de belediye personelleri bu hizmetten yararlanabilecek.

Diyarbakır çarşı

Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar formu doldurduktan sonra ilçe merkezinde çarşıda, halk pazarı önünde vatandaşlara randevusuz aşı yaptırabiliyor.

TCDD Eskişehir Garı

TCDD Eskişehir Garı’nda aşı olmak isteyen çalışanlar ve yolcular kolaylıkla aşılarını bu noktadan yaptırabiliyor.

