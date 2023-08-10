Rapunzel gibi saçlara sahip olmak için bu 5 malzeme yeter! Saçları jet hızıyla uzatacak

Saçların bakımı oldukça önemli olurken hızlı uzamasında ise yapılması gereken yöntemlerin düzenli olarak kullanılması gerekiyor. Sağlıklı saçlar için merak edilenler haberimizde.

ALOE VERA MASKESİ

Saçların hızlı ve sağıklı olarak uzamasına yardımcı olan doğal yöntem aloe vera maskesi tercih ediliyor.

-Aloe vera jeli, bal ve limon suyunu eşit olarak koyarak karıştırın.

-Hazırlanan karşımı saç ve saç derisine sürülür.

-30 dakika bekletildikten sonra ılık su yardımıyla durulama işlemi yapılır.

-Bu tarif haftada iki defa kullanılması öneriliyor.





PALMİYE YAĞI

-Saçlara bir miktar palmiye yağı sürülür ve masaj yapılır

-10 dakika bekletilerek durulanır.

-Bu yöntem saçların hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ

Saçların yıkanıp durulanması sonrasında elma sirkesi saçlara sürülür. Birkaç dakika bekletildikten sonra saçlar tekrar durulanır ve bu işlem haftada bir iki defa yapılması öneriliyor.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağını bir miktar saçlarınıza sürerek masaj yapın. Bir ay boyunca yapılan bu işlem devam ederken düzenli olarak uygulanması durumunda sağlıklı ve hızlı uzayan saçlara sahip olabilirsiniz.