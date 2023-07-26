Reflüyü kökünden kazıyacak tohum ortaya çıktı

Reflü tedavisinde kullanılan mucizevi bir tohum bulundu. Bu tohum, mide yanmasını tamamen ortadan kaldırarak reflüyü tedavi ediyor. Kronik durumlar veya stresli günlerin bir semptomu olarak ortaya çıkan mide ekşimesi, reflü olarak adlandırılır. Reflü, mide salgılarının yemek borusuna geri kaçması sonucu çeşitli sorunlara yol açar, örneğin ses kısıklığı, yutma güçlüğü, hıçkırık ve öksürüğe sebep olabilir.

Reflüye iyi gelen besinler arasında tavuk göğsü, marul, biber, kereviz, kavun, yulaf ezmesi, zencefil ve özellikle keten tohumu bulunur. Keten tohumunun sağladığı faydalar reflü tedavisinde oldukça etkilidir. İşte detaylar...





REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN MUCİZEVİ TOHUM

Keten tohumunun pek çok faydası bulunuyor ve sindirim sağlığını düzenlemeye yardımcı oluyor. Kabızlık gibi problemleri gidermeye katkıda bulunuyor ve aynı zamanda kalp hastalığı riskini azaltmak için kan kolesterolünü ve kötü kolesterol seviyelerini düşürüyor. İşte diğer ayrıntılar...





Ayrıca, keten tohumu güçlü bir protein kaynağıdır ve içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kanser riskini azaltmada etkili bir rol oynuyor.

Bu mucizevi tohum, reflüye de iyi geliyor ve mide yanmasını tamamen ortadan kaldırabiliyor. Keten tohumunu smoothilerde, salatalarda, yemeklerde, çorbalarda ve hatta soslarda kullanmak mümkün. Ayrıca, cilt bakımında da faydaları var; iltihaplanmaları engelliyor ve cilt tonunu dengeliyor.

Reflü sorunu yaşayanlar için keten tohumu öneriliyor çünkü sindirim sistemine iyi gelen özellikleri ile reflü ve mide yanmasını azaltmada yardımcı oluyor.

Reflü için keten tohumu çayı tarifi ise oldukça basit; yarım su bardağı keten tohumunu 4 su bardağı suda beyaz köpük oluşana kadar kaynatmak yeterli oluyor. Ardından çayı soğumaya bırakarak tohumların iyice yerleşmesini sağlayabilir ve çayı istediğiniz zaman içebilirsiniz. Ayrıca, çekirdeklerini de tüketme şansınız bulunuyor.