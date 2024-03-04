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Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, endometriozis adı verilen ve çikolata kisti olarak da bilinen kronik bir hastalık hakkında bilgilendirme yaptı. Polat, bu hastalığın genç kadınlarda yaygın olduğunu ve renkli gözlü kadınlarda daha fazla görüldüğünü söyledi.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:12
Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

Çikolata kisti, fallop tüpleri veya rahim iç yüzeyinde meydana gelen ve her yaş grubunda ortaya çıkabilen kronik bir hastalıktır. Çikolata kisti, ağrıya sebep olur, adet dönemlerinde ise daha fazla kramp ve sancıya neden olur ve kadınlarda kısırlık riskini artırır.

Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığı hakkında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat bilgi verdi. Polat, “Rahmin iç astarına endometrium denmektedir. Yumurtanın döllenmediği durumlarda bu astar adet döneminde dışarı atılır. Rahim içinde bulunan ve endometrium adı verilen bu dokunun rahim dışında farklı bölgelerde oluşması ile endometriozis hastalığı oluşmaktadır. Halk arasında endometriozis hastalığına çikolata kisti denmesinin nedeni ise endometriozis sonucu oluşan kistlerin içeriğinin çikolata rengine benzemesinden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

çikolata kisti

HASTALIĞIN EN NET BELİRTİSİ PELVİK AĞRISI

Dr. Mesut Polat, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak, endometriozis hastalığının en yaygın ve sık rastlanan semptomunun pelvik ağrı olduğunu söyledi. Polat, hastalığının diğer belirtilerinin ise şunlar olduğunu söyledi:

  • Adet döneminde ağrı, 
  • Fazla kanama, 
  • Cinsel ilişkide ağrı, 
  • İdrar veya dışkılama sırasında ağrı, 
  • Hamile kalamama, 
  • Adet zamanlarında halsizlik, 
  • İshal, 
  • Kabızlık, 
  • Şişkinlik 
  • Bulantı

EN ÇOK BU KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

Çikolata kisti olarak bilinen hastalık en sık şu kişilerde görülür:

  • Erken yaşta adet olmaya başlayan kadınlarda,
  • Hamile kalmamış kadınlarda,
  • 25-38 yaş aralığındaki kadınlarda
  • Adet döngüsü sık olan kadınlarda,
  • Göz rengi renkli olan kadınlarda görülmektedir.

Çikolata kisti ağrısı çekenler genellikle ağrı kesici kullanmaktadır, ancak ağrı kesiciler ağrıyı sadece geçici olarak azaltmaktadır.

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