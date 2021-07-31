Retouch Body Clinic - Meme Estetik Yöntemleri Nelerdir?

Özellikle bayanlarda estetik bir görünüm elde edebilmek için kullanılan farklı estetik çözümler arasında meme büyütme işlemleri başta gelir. Bunun dışında hastalarda aynı zamanda dikleştirme ya da küçültme işlemlerinin gerçekleştirilmesi de önem arz eder. Ülkemizde bu nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan çözümlerin temini aşamasında hizmet almak için sağlık merkezlerinde ve estetik merkezlerinde yeni yöntemler geliştirilir.

Meme Büyütme Estetiği

Estetik olarak en çok tercih edilen yöntem olan meme büyütme estetiği çözümleri sayesinde insanların küçük meme sorunlarının giderilmesi de temin edilir. Aynı zamanda bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte genetik nedenlerden dolayı ya da hastalık nedenlerinden dolayı küçülmüş ya da solmuş memelerin eski haline getirilmesi temin edilir.

Son yıllarda bazı hastalıkların yanı sıra hızlı bir şekilde kilo vermenin bir sonucu olarak da memelerin hacim kaybetmesi ve bunun yanında memelerin şekillerinde bozulmalar olmaya başlar. Bu nedenle ihtiyaç duyulan işlemler sağlanarak memelerin daha hacimli bir yapıya kavuşturulması temin edilmiş olur.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Hastalarda uygulanan meme büyütmeişlemlerini genellikle bazı hastalıklardan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yapılması gereklidir. Bunun dışında doğuştan meme küçüklüğü yaşayan hastalar da vardır. Hastalarda yine gebelik sonrasında ortaya çıkan meme sorunları da bu aşamada önemli sorunların giderilmesi aşamasında dikkat çeker.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Bu tür büyütme yöntemlerinin hayata geçirilmesi aşamasında çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak hacim artışı mümkün olur. En başta gelen yöntemler arasında implant yöntemi bulunur. Silikon bazlı yapı malzemelerinin memelerde kullanımı ile birlikte nitelikli bir hacim artışı söz konusu olur. Bunun dışında yağ enjeksiyon yöntemleri yine tercih edilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

İnsanların estetik beklentilerinin karşılanması aşamasında kullanılan bir diğer yöntem ise meme küçültme işlemleridir. Bu tür yöntemler sayesinde hastalarda memelerin büyüklüğünden dolayı ortaya çıkan şekil bozukluklarının giderilmesi mümkün olur. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması ile birlikte erkeklerde hormonal nedenlerden dolayı ortaya çıkan büyük memelerin alınması da sağlanabilir.

Birçok sağlık merkezinde başarılı bir şekilde uygulanan bu tür meme küçültmeişlemlerinin artıları arasında hastaların görünüm olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri gelir. Aynı zamanda büyük memeler nedeni ile ortaya çıkan ağrı ya da diğer sorunların giderilmesi de önemlidir. Günümüzde uygulanan çeşitli yöntemler sayesinde hastalarda etkin teknikler ile beklentileri karşılamak temin edilmiş olur.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Hastaların bu meme küçültme işlemlerinden sonra dikkat etmesi gereken hususlar bulunur. Öncelikle memelerin korunması icap eder. Aynı zamanda hastaların ağır egzersizlerden uzak durması yine meme sağlığı açısından önemlidir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Memeler için kullanılan bir diğer estetik yöntem ise meme dikleştirme işlemidir. Bazı hastalarda ortaya çıkan bu sorunun giderilmesi aşamasında öncelikle meme ucu büyüklüğünün ayarlanması gereklidir. Bu aşamada doktor ayakta muayene ederek hastanın meme ucunun özelliklerine göre tedaviye karar verir.

Tedavi aşamasında meme dokusuna enjekte edilen yağlar sayesinde memenin daha dik görünmesi temin edilmiş olur. Aynı zamanda bu yöntemin kullanımı aşamasında hastanın beklentilerini karşılayan estetik meme dikleştirmeişlemlerine ihtiyaç duyulur. Meme dikleştirmek tedavisi ile birlikte hastalara genel anestezi altında işlemler yapılır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Hastaların bu tür işlemleri tercih etmesi ana nedenleri arasında estetik kaygılar başta gelir. Bu nedenle hastaların şekil bozukluğu gibi nedenlerden dolayı meme dikleştirmek ile ilgili tedavilere ihtiyacı bulunur. Son zamanlarda bu tür nedenlerden dolayı tercih edilen meme dikleştirme sayesinde hastaların daha düzgün bir görünüm elde edebilmesi temin edilir.