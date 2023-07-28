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Rusların fit vücudunun sırrı meğer buymuş! Basen ve göbek yağlarını hortum gibi çekiyor

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Rusların fit vücudunun sırrı meğer buymuş! Basen ve göbek yağlarını hortum gibi çekiyor
Eğer zayıflamak istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Bu tarifi kesinlikle uygulayın! Tüm detaylar haberimizde.

Rus kadınların zayıflığı senelerdir biliniyor ve sonunda sırları açığa çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RUSLARIN ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ

Eğer basen ve karın bölgenizde olan yağlardan şikayetçiyseniz Rusların zayıflama yöntemi tam size göre. Beyaz lahana kürüyle kilolarınızdan kurtulmanız mümkün! İlk olarak üç su bardağı su içinde 5-6 taze lahana yaprağının kaynatılması gerekiyor. 7 dakika kaynattıktan sonra suyunu süzerek kavanozun içine koymalısınız. 

beyaz lahana kürüyle zayıflamak

Bu suyun aç veya tok günlük olarak bir su bardağı şeklinde içilmesi gerekiyor. Üç gün kürü uyguladıktan sonra üç gün ara verilir ve 21 gün uygulanır. Kürü taze taze tüketmek çok önem taşıyor. Beyaz lahana faydaları da çok önemli ve Kimyager Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu lahana kürü ile birlikte birçok hastalığın da önüne geçilebileceğini söylüyor. 

Sağlık
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