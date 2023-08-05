Sabah kahvaltısını poğaçayla yapanlar yandı! Bu hastalıkla tanışmaya hazır olun

Poğaça, özellikle çalışanların sabah kahvaltılarında sıklıkla tükettiği bir besindir. Sabahın erken saatlerinde bir pastaneden veya fırından alınan sıcacık, mis kokulu bir poğaçaya kinse hayır diyemiyor. Çünkü sıcak poğaça, taze demlenmiş sıcak çay ile mükemmel uyum içindedir.

elbette aşırı yemediğiniz sürece hamur işlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Türklerin çoğu hamur işleri ile ilişkilerini bilmiyor. Özellikle çalışan kişilerde tatlı tüketimi oldukça fazladır. Ancak burada bir hata yapılıyor. Çünkü günde bir parça börek yemek çok büyük zararlar veriyor. Bir ay boyunca her gün bir adet poğaça tüketirseniz size büyük zararlar sağlayacaktır. İşte detaylar..





Hamur işi denilince akla gelen ilk besinlerden biri de hamur işlerinin yağ ve karbonhidratlarının oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle aşırı alımı kilo alımı ortaya çıkarabilir. Ayrıca unlu mamullerdeki katkı maddeleri ve aynı zamanda koruyucular da sağlığınıza zarar verebilir.

Bir ay boyunca her gün hamur işi yemek insan vücudu için ciddi derecede sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle diyabet ve kalp hastalığı olan kişiler çörek tüketimini sınırlandırmalıdır. Ek olarak, düzenli olarak hamur işi tüketimi bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Sağlık söz konusu olduğunda her gün çörek yemek yerine daha fazla ağlıklı alternatiflere yönelmemiz gerekiyor. Örneğin tam tahıllı ekmek, sebze sandviçleri ve meyve salataları şeklinde besleyici seçenekleri tercih edebilirler.

Ek olarak, taze meyve, sebze, tam tahıllı krakerler ve fındık gibi besleyici atıştırmalıkları diyetinize dahil edebilirsiniz.