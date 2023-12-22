Saç beyazlamasına anında dur deyin! 3 adımda beyaz saçlar gidiyor, yerine simsiyahı geliyor!

Saç beyazlamasının önüne geçmek için çok basit yöntemler var! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAÇ BEYAZLAMASINA SON

Saç beyazlamalarının önüne geçebilmek için vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almanız gerekiyor. B6 vitamini yumurta sarısı, sakatat, sebze ve tam tahıllı gevreklerde bulunuyor. B6 vitamini eksik olduğu zaman saçlar beyazlıyor çünkü bu vitamin saç hücrelerinin melanin üretimini sağlıyor. B6 vitamini almak için ıspanak, kuşkonmaz, patates, karnabahar, bezelye, kırmızı dolma biber ve brokoli, havuç tüketebilirsiniz. Biotin eksikliği de saç beyazlamasına sebep oluyor. Karaciğer, yumurta sarısı, bira mayası, pirinç, kepekli tahıl, sütte biotin bol miktarda bulunuyor.





Uzmanlara göre bir insanın günde 150 mg biotin alması gerekiyor. Biotin keratin üretimini tetikliyor ve saç dökülmesiyle saç beyazlamasını yavaşlatıyor. B5 vitamini eksikliği de saçların erken beyazlamasına sebep olabiliyor. Sakatat, yumurta sarısı, kepekli tahıl içinde bol miktarda B5 vitamini bulunuyor. Ancak sakatat ve yumurta sarısı kolesterolü yükseltebildiği için dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Bu besinler yerine süt, pirinç ve tam tahıllı gıdaları günlük beslenme rutininize ekleyebilirsiniz.