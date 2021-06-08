Saç ekimi fiyatları ne kadar? Saç ekimi tekniklerine göre saç ekim merkezleri ve fiyat listeleri

Saç ekimi son yıllarda oldukça artan işlemlerden biri oldu. Saç ekiminin bu şekilde artmasının arkasında işlemin oldukça kolay bir şekilde yapılmaya başlanmasının yanı sıra saç ekimi sonunda oluşan memnuniyetinde etkisi bulunuyor.

Özellikle saç ektiren kişilerin olumlu sonuçları arada kalmış ve saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilere önek olabiliyor. Ancak saç ekiminin bu denli yayılmasıyla ortaya çıkan temel sorun merdiven altı yerlerde kalitesiz ve büyük sorunlara yol açacak işlemlerin de yapılması oldu. Bu nedenle vatandaşlar saç ekimi merkezlerini araştırmaya başladı.

En çok sorulan soruların arasında en uygun saç ekim merkezi hangileri, kaliteli ve güvenli saç ekim merkezleri hangileridir gibi sorular yer alıyor. 2021 yılında en güvenilir ve en uygun fiyatlı saç ekimi merkezlerini sizler için derledik.

Arenamed Saç Ekim Merkezi ve fiyatı

Serkan Aydın tarafından kurulan Arenamed Saç Ekim Merkezi çok başarılı operasyonlar gerçekleştirmiştir. En iyi saç ekim merkezleri arasında gösterilen Arenamed Saç Ekim Merkezi İstanbul’dadır. Uygulanacak olan işleme yani greft sayısına göre fiyatlar belirlenir.

Arenamed Saç Ekim Merkezi 10 yıldır saç ekim işlemi yapması nedeniyle kesin çözüm ve güvenilir hizmet sunan merkezlerden biridir.

Acıbadem Saç Ekim Merkezi ve fiyatı

Acıbadem Hastanesi hastalarına saç ekim hizmeti de vermektedir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahlar tarafından gerçekleştirilen saç ekim işlemleri FUT ve FUE teknikleriyle yapılmaktadır. İstanbul başta olmak üzere Acıbadem şubesi olan tüm şehirlerde saç ekimi yapılmaktadır.

Saç ekimi için istenen ücretler greft sayısı ve uygulanacak tekniğe göre değişmektedir. Hastaye konsültasyon yapıldıktan sonra saç ekimi işlemi için fiyat belirlenmektedir. Belirtilen ücret yalnızca saç ekimi ücretidir. Saç ekimi işleminin dışında ek olarak ortalama 1.000 TL ödeme yapılmaktadır.

Asmed Hair Saç Ekim Merkezi ve fiyatı

Asmed Hair Transplant tarafından yapılan saç ekim işleminde ücret greft sayısına göre değişmektedir. Bu operasyonları uzmana göre de değişebilir. Dr. Koray Erdoğan’ın gerçekleştirdiği saç ekim operasyonları ortalama olarak greft başına 2.5 euro’dur. Alp Bayramoğlu’nun operasyonları ise greft başına 1.5 euro’dur. Saç ekim işlemi İstanbul Ataşehir’de yer alan klinikte yapılmaktadır.

Asuman Hair Transplant Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Emsey Hospital bünyesinde bulunan Asuman Hair Transplant kapsamında saç ekim işlemleri yapılmaktadır. Yalnızca saç ekim değil aynı zamanda sakal ve kaş ekimi de yapılmaktadır. Tek mega seansta en fazla greft ile saç ekim odaklı işlemler merkezde yapılmaktadır. Bu nedenle işlemlerin fiyatları değişiklik göstermektedir.

Merkezde operasyonlar ortalama 6-8 saat arasında sürerken, son teknoloji yöntemlerle operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Bilgehan Aydın Saç Ekim Merkezi ve fiyatı

Bilgehan Aydın tarafından kurulan merkez hem saç ekimi hem de estetik işlemleri yapmaktadır. FUE, DHI, FUT ve traşssız saç ekim teknikleriyle yapılan işlemlerin merkezleri Maçka’da bulunan yerleşkede yapılmaktadır.

İşlem fiyatları ise uygulanacak teknik ve ekstra yapılacak işlemlere göre değişmektedir. Saç ekim işlemi direk olarak Bilgehan Aydın tarafından gerçekleştirilmektedir.

Clinicexpert Saç Ekim Teknikleri ve fiyatı

10 seneden daha uzun süredir hizmet veren Clinicexpert, DHI, DHI Pro, FUE ve traşsoz saç ekimi tekniklerini kullanmaktadır. Kadın saç ekimi, sakal bıyık ekimi ve kaç ekimi hizmeti de yapılmaktadır. Genetik veya diğer sebeplerden saç dökülmesine karşın enjeksiyon tedavisi yapılmaktadır.

Kliniğin yeri İstanbul Şişli’de bulunmaktadır. Merkeze Türkiye’nin yanı sıra orta doğu ve Avrupa’dan da hastalar gelmektedir.

Emphair Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Emphair Saç Ekim Merkezi, İstanbul ve Ankara’da hizmet vermektedir. Operasyonlarda kullanılan tekniklere göre fiyatlar değişmektedir. En uygun saç ekim merkezleri arasında yer alan Emphair Saç Ekim Merkezi, tedavi sonrasında hastalara ilaçlarını da temin etmektedir.

DHI, FUE, long hair FUE, PRP destekli, altın uçlu, motorlu ve manuel, kök hücre gibi teknikler merkezde kullanılmaktadır.

Estecenter Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Estecenter, İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunmaktadır. Son teknoloji cihazlarla uygulanan tedavi, greft ekleyerek alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Saç ekim işlemleri sedasyon veya lokal aneztezi ile yapılır. Ortalama olarak 8 saat süren operasyonlar sonucunda hastaların iyileşme süreci de takip edilmektedir.

Estetik Intenational Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Estetik Intenaional İstanbul Mecidiyeköy’de yer almaktadır. Merkezin Bursa’da da şubesi bulunmaktadır. İşlem fiyatları ise uygulanacak yöntemler ve kullanılacak cihazlara göre doktorlar tarafından belirlenmektedir. Merkezde yalnızca saç değil, estetik operasyonlarda yapılmaktadır.

Esteworld Saç Ekim Operasyonları ve fiyatları

Esteworld en uygun saç ekim merkezlerinden biridir. Merkezde operasyonların fiyatları ise uygulanacak greft sayısı ve yapılacak işleme göre değişmektedir.

6-7 saat süren operasyonlar İstanbul Altunizade ve Bahçelievler ilçelerindeki şubelerde gerçekleştirilir. En güncel ve son teknoloji saç ekim tekniklerinin kullanıldığı merkezde FUE teknik ile saç ekim işlemi yapılmaktadır.

İlhan Serdaroğlu Saç Ekim Uygulaması ve fiyatları

İlhan Serdaroğlu tarafından kurulan merkez İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer almaktadır. Saç ekimi ücretleri ise saç açıklığına, uygulanacak operasyona ve greft sayısına göre değişmektedir. Saç ekiminin yanı sıra sakal ve kaş ekimi tedavileri de merkezde uygulanmaktadır.

Medical Park Saç Ekim Merkez ve fiyatı

Medical Park Saç Ekim şubelerinin bulunduğu şehirlerde işlemler yapılmaktadır. Saç ekim ücretleri kişinin saç açıklığı, operasyon tekniği, greft sayısına göre değişmektedir. Operasyonlar Bilge Türk Bilen ve Dilek Şenen tarafından yapılmaktadır.

Neopital Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Neopital Saç Ekim Merkezi’nde gerçekleştirilen saç ekim işlemi greft sayısına göre değişmektedir. Ekilmesi düşünülen saç ekim yöntemi ve PRP veya mezoterapi gibi ek uygulamalara göre de fiyatlar artmaktadır.

Merkezde FUE, DHI, traşsız, organik ve kadınlarda saç ekimi gibi farklı teknikler kullanılmaktadır. Neopital Saç Ekim Merkezi raporlarına göre saç ekim oranındaki başarı yüzdesi %99 olarak açıklandı.

Serkan Aygın Saç Ekim İşlemleri ve fiyatı

Serkan Aygın tarafından kurulan saç ekim merkezinde 4.500 greft saç ekimi uygulaması yapılabiliyor. Gün içerisinde 10 saç ekim işlemine kadar kapasitesi olan merkezde saç ekim işlemleri uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir. 1996 yılından itibaren saç ekim ve saç tedavisi yapan merkez en güvenilir saç ekim merkezlerinden biri olarak görülüyor.

Transmed Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Transmed Saç Ekim Merkezi İstanbul’un Levent ilçesinde bulunmaktadır. Türkiye’nin en ileri ve son teknolojik saç ekim merkezlerinden biri olan Transmed, saç ekim işlemlerinde robotik teknik kullanmaktadır.

26 senelik geçmişi olan klinik İstanbul’un en önemli ve güvenilir merkezlerinden biri olarak anılıyor.

Tripaesthetic Kliğini Saç Ekim İşlemleri ve fiyatı

Türkiye’nin en güvenilir cerrahlarından biri olan Dr. Muhammet Özgehan tarafından kurulan klinik Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer almaktadır. 16 senede 5 bine yakın kişinin saç ektirdiği merkezde memnuniyet oranı ise %99’lara kadar dayanıyor.

Saç ekimi yaptıran kişilerin 1 senelik PRP ve saç aşısını da ücretsiz olarak yapan klinik saçlara doğal görünümün kazandırılması konusunda öne çıkıyor.

Zekeriya Kul Saç Ekim Hizmeti ve fiyatları

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan klinik, saç ekim işlemlerini Vita Fulya’da gerçekleştirir. Yurt içi ve yurt dışında kişilere hizmet veren klinikte FUE ve NIT teknikleri kullanılmaktadır. Hem saç ekimi hem de estetik operasyonların yapıldığı klinik en güvenilir merkezler arasında yer alıyor.

Dr. Muttalip Keser Saç Ekimi Operasyonları ve fiyatları

Ankara’da yer alan saç ekim merkezi Ankara’nın ve Türkiye’nin sayılı saç ekim merkezlerinden biri olarak tanınıyor. Muttalip Keser, diğer saç ekim merkezlerine göre daha yüksek fiyatlandırma uygulasa da yapılan işlemin kalitesi oldukça yüksek seviyede olduğunda tercih edilenler arasında yer alıyor. Greft başına 3.5 euro ücret alınan merkezde FUT ve FUE teknikleri kullanılıyor.

Serdar Görkem Saç Ekimi Teknikleri ve fiyatları

Serdar Görkem tarafından yapılan saç ekim işlemlerinde fiyatlandırma yapılan teknik, hastadaki açık saç oranı ve seans sayısına göre değişmektedir. Genellikle 2 seans olarak saç ekimi uygulaması gerçekleştirilmektedir.

FUE ve DHI tekniklerinin kullanıldığı merkezde online olarak saç ekim konsültasyonu yapma imkanı da sunulmaktadır.

Şahin Çelik Saç Ekimi Operasyonları ve fiyatı

Şahin Çelik tarafından gerçekleştirilen saç ekim operasyonları seans sayısı, uygulanacak tedavi yöntemi ve greft sayısına göre değişir. Saç ekiminde başarı oranı en yüksek Ankara merkezi olan klinikte son teknoloji teknikler kullanılmaktadır.

FUE DHI tekniklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı merkezde uzman cerrahlar ile tecrübeli bir ekip sizleri karşılıyor.

Clinic Hair Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

18 yıllık geçmişi olan saç ekim merkezinde en uygun fiyatlandırmanın olduğu merkezler arasında yer alıyor. FUE tekniği ile yapılan işlemlerde fiyatlar seans sayısı, yapılan tedaviye göre değişebiliyor.

Online konsültasyon hizmetinin de verildiği merkezde kalıcı problemlerin ortadan kaldırılması adına özel çalışmalarda yapılmaktadır.

AHD Clinic Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

AHD Clinic saç ekim fiyatlandırmasını seans sayısına göre belirlemektedir. Greft başına alınan saç ekim ücreti 1 euro olurken bazı özel tedavilerde ise fiyatlar değişebiliyor. Hakan Doğanay’ın yaptığı saç ekim işlemlerinde ise greft başına 3 euro ücret alınmaktadır. Saç ekim konusunda Antalya’nın en tanınan merkezi olan AHD Clinic, hastalarına ek masraf çıkarmamaktadır.

2003 yılından beri hizmet veren merkez günümüzde de en tanınan, güvenilir merkezler arasında yer alıyor. Merkezde FUE, DHI ve tıraşsız saç ekim yöntemleri kullanılmaktadır.

Dr. Murat Küçükbaş Saç Ekimi ve fiyatları

Murat Küçükbaş tarafından yapılan saç ekim operasyonlarından fiyatlandırma greft başına 3-4 TL’dir. Saç ekim işleminde uygulanacak tedavi ve diğer özel tedaviler için ek ücret alınabiliyor. Bunun yanı sıra estetik operasyonlarının da yapıldığı merkez Bursa’da hizmet vermektedir.

Dr. Özgür Nalbant Saç Ekimi ve fiyatları

Denizli Özel Vizyongöz Hastanesi’nde hizmet veren ve saç ekimi gerçekleştiren Özgür Nalbant greft başına 2.25 TL ücret almaktadır. Saç ekimi konusunda en güvenilir isimlerden biri olan Nalbant FUE tekniği kullanmaktadır.

Özgür ve Sema Nalbant tecrübeli ekibiyle saç ekimi konusunda Denizli ilinin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişiyi ağırlamaktadır.

Esen Karakaya Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Esen Karakaya, saç ekim merkezi Eskişehir’de hizmet vermektedir. Estetik operasyonların yanı sıra saç ekimi hizmeti de veren Karakaya, şuanda 11 binden fazla saç ekim işlemini yapıldığı en güvenilir merkezlerden biridir. Saç ekimi operasyonlarında ağrı yaşanmamasını garanti eden merkez aynı zamanda yara izi kalmayacağının da garantisini vermektedir.

Metlana Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Metlana Saç Ekim Merkezi de Eskişehir’de hizmet vermektedir. Çok sayıda uzman cerrahın yer aldığı klinikte ağrısız ve ameliyatsız saç ekim işlemi yapılmaktadır. Kadın ve erkeklerin istedikleri saç modeli, görünüme kavuşmalarını sağlayan merkezde şu ana kadar 12 binden fazla saç ekim işlemi yapılmıştır.

Merkezde FUE tekniği kullanılırken, PRP tedavisi de yapılıyor. Kellik problemini çözmek isteyenlerin ise operasyonlar öncesine saç analizi yapılmaktadır.

Ümit Hastanesi Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Ümit Hastanesi Saç Ekim Merkezi şu anda 20 binden fazla saç ekim işleminin başarıyla yapıldığı merkezdir. Dr. Mehmet Sezgin’in öncülüğünde uzman doktor ekibi ve tecrübeli kadroya sahip olan merkezde operasyon başarı oranı %99’un üzerindedir.

Eskişehir’de bulunan merkezde FUE tekniği kullanılmaktadır. Türkiye’de FUE tekniğini ilk kullanan merkez burasıdır.

Naturel Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Naturel Saç Ekim Merkezi Trabzon, İzmir, Ankara, Samsun ve Konya’da şubeleri olan merkezdir. Ekim işlemleri, saç ekim merkezinin anlaşmalı olduğu hastanelerde yapılır. Saç ekimi, bıyık ekimi, saç dökülmesi tedavisi gibi çok sayıda uygulama gerçekleştirilir. Saç dökülmesi olan hastaların hem fiziki hem de psikolojik rahatlayabilmeleri için saçlarındaki problemleri çözmeyi amaçlayan bir merkezdir. Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Çapar ve diğer uzman doktorlar tarafından saç ekim uygulamaları gerçekleştirilir.

Saç diktirme fiyatları, uygulanacak olan saç ekim tekniğine göre farklılık gösterir. Saç ekim işlemi yaptıran hastalara PRP ve saç mezoterapisi hizmeti de uygun fiyatlar ile sunulur.

Op. Dr. Muhammed Erkan İle Saç Ekim İşlemi, fiyatları

Op. Dr. Muhammed Erkan; tıp alanında önemli çalışmaları olan ve saç ekimi, saç tedavisi konusunda birikimli bir doktordur. Hem saç ekimi hem de estetik operasyonlar konusunda Trabzon’da hizmet verir.

Kişiye özel tasarım ile hastalarının memnun kalabileceği saç ekim uygulamaları gerçekleştirir. Son dönem teknolojileri ile operasyonlar gerçekleştirirler ve her hastayı kendi özelinde değerlendirirler.

Op. Dr. L. Murat Deniz Saç Ekim İşlemleri, fiyatı

Op. Dr. L. Murat Deniz; 2015 yılının ekim ayından beri kendi muayenehanesinde saç ekim hizmeti vermektedir. Aldığı eğitim, akademik kariyeri, seneler içerisinde gerçekleştirdiği başarılı saç ekim işlemleri ve başarılı operasyonları ile beraber Avrupa Plastik Cerrahi Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış bir doktordur.

Kalıcı kelliğin en popüler tedavisi olan saç ekimine ek olarak PRP ve saç mezoterapisi gibi saç ekimi öncesinde ve sonrasında uygulanabilecek işlemleri de muayenehanesinde gerçekleştirir.

Trakya Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Trakya Saç Ekim Merkezi’nde Mustafa Kurt başta olmak üzere uzman doktorlar saç ekim hizmeti verirler. Tekirdağ’ın güvenilir saç ekim merkezi olarak birçok saç ekim yöntemini ilk kez Tekirdağ’da deneyen merkez olma özelliğini taşır.

Saç ektirme fiyatları ise, ekim işleminde uygulanacak olan tekniğe ve greft sayısına göre değişiklik gösterir. Son teknoloji ekipmanlar ile saç ekimi hizmeti veren bir merkezdir ve başta FUE tekniği olmak üzere farklı teknikler ile saç ekimi yapar.

Deva Hastanesi Saç Ekim Merkezi ve fiyatı

Deva Hastanesi; uzman doktor kadrosu ile uzun yıllardır saç ekim hizmeti veren bir sağlık kuruluşudur. FUE tekniği ile saç ekim uygulaması yapar. Hastane ortamında ve steril şartlar altında ekim işlemi gerçekleşir. Ekilen saçlar için yüksek yüzdede tutma garantisi veren bir sağlık kuruluşudur. Ekimi yapılmış olan saçların daha sonrasında dökülmesi gibi bir durum ile karşılaşılmayacağı Deva Hastanesi tarafından söylenir. Saç yoğunluğuna ve saçsız alana göre saç ekimi için ödenmesi gereken ücret değişir.

Duru Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Duru Saç Ekim Merkezi; hastalarına saç ekimi uygulaması yapmadan önce detaylı bir şekilde saç analizi yapar. Saç ekimi yapılmasını gerektiren bir durum olmadığına karar verdikten sonra operasyon aşaması başlar. Gaziantep’te hizmet veren bir merkezdir.

Duru Saç Ekim Merkezi’nde saç ekim işlemleri FUE tekniği ile uygulanır. Ayrıca saç mezoterapisi ve PRP gibi hizmetler de saç ekimi ile beraber yapılabilir. Sakal, bıyık, kaş ve kirpik ekimi de saç ekim merkezinden talep edilebilir. Saç ekimi ihtiyacı duyanların saçlarının yoğunluğuna göre ekim için farklı fiyatlar çıkabilir.

Gaziantep FUE Saç Ekim Merkezi ve fiyatı

Özel Akademi Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Gaziantep FUE Saç Ekim Merkezi; FUE tekniğinin ilk olarak kullanılmaya başlandığı saç ekim merkezleri arasındadır. 14 yıldır FUE tekniği ile %99 saç tutma oranını garanti ederek saç ekim hizmeti verir. Sadece saç değil, sakal ekimi de yapan bir merkezdir. Saç ve sakal ekim işlemleri, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Kellik durumuna ve saç yoğunluğuna göre saç ekim fiyatı değişiklik gösterir.

Gaziantep’te günümüzde 15.000’den fazla saç ekim hizmeti vermiş, Özel Akademi Saç Ekim Merkezi; uzman doktorları ile saç ekim hizmeti sunar. FUE ve FUT teknikleri ile saç ekim uygulaması yapar.

Özel Akademi Saç Ekim Merkezi; hastanın saçlarının yoğunluğuna ve kellik durumuna göre saç ekimi için fiyat belirler. Uzun yıllardır saç ekim hizmeti veren bir klinik olarak hastalarına dikkat etmeleri gereken noktaları hem saç ekimi öncesinde hem de sonrasında detaylı şekilde aktarır.

İlgi Dinçok Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

İlgi Dinçok Saç Ekim Merkezi’nin sahibi İlgi Dinçok; 2018 senesinden beri Kocaeli’nde saç ekimi ile uğraşıyor. Son 1 sene içerisinde 5.000’den fazla saç ekim operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği biliniyor. Hastalarının memnun ayrılmasını sağlamayı amaçlayarak, operasyondan sonra yara izi ya da ağrı oluşmasını engelleyerek hizmet vermeyi hedefler.

Hastaların saçları ile ilgili yaşadıkları problemlere, saçlarının yoğunluklarına, uygulanacak olan saç ekim tekniğine, gerekli greft sayısına göre saç ekim ücretleri değişiklik gösterir. Doğal bir görüntü oluşturacak şekilde FUE tekniği ile saç ekim işlemi gerçekleştirilir.

RST Aesthetic Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

RST Aesthetic; üst düzey teknolojiler ile saç ekim hizmeti veren bir kliniktir. RST Aesthetic; günümüzde 15.000’den fazla başarılı saç ekim operasyonu gerçekleştirmiştir. Saç ekiminin yanı sıra estetik cerrahi uzmanları ile de çalıştığı için kurum hem estetik hem de saç ekimi amacı ile tercih edilir.

20 yıldan daha uzun süredir saç ekim operasyonları gerçekleştiren RST Aesthetic; işlemlerin daha steril şartlar altında gerçekleştirilebilmesi için operasyonları Özel Konak Hastanesi’nde yapar. Hastanın saçlarının mevcut durumunu gördükten sonra saç ekim işlemi için net bir fiyat verebilirler.

Yasin Ünal Saç Ekim Merkezi ve fiyatları

Yasin Ünal Saç Ekim Merkezi, saç ekimi ile hastaları eski görüntülerine kavuşturur. Kocaeli’nde yüksek saç tutma oranı ile hizmet veren popüler bir saç ekim merkezidir. Yasin Ünal Saç Merkezi aracılığı ile yaptırılacak olan saç ekim operasyonları, Akademi Hastanesi’nde yapılır.

Başiskele ilçesinde hizmet veren saç ekim merkezinin fiyatları ise uygulanacak olan tekniğe, greft sayısına, PRP gibi ek işlemlerin yapılıp yapılmayacağına göre değişiklik gösterir.

Saç ekim teknikleri ve ortalama fiyatları

Saç dökülmesi beslenme, genetik faktörler ve strese bağlı olarak oluşabilir. Saç dökülmesinin önlenmesi oldukça zor olmakla beraber son yıllarda saç ekim merkezleri ve saç ekim tekniklerinin artması kellik sorununun önüne geçiyor. Saç ekim teknikleri giderek artarken her teknik saç analizine göre değişebiliyor. Saç ekim tekniklerinin fiyatları da değişmektedir. 2021 yılında saç ekim tekniklerine göre ortalama fiyatlandırmalar şu şekildedir;

FUE saç ekim tekniği kelliğin kalıcı olarak önüne geçen teknik olmakla beraber en çok tercih edilen saç ekim tekniğidir. Greft sayısına göre saç ekim fiyatında değişiklik olsa da ortalama fiyat bandı 4.500 ile 7.000 TL arasındadır.

Protez saç tekniği saç derisinin üzerinden kalacak şekilde saça yerleştirme işlemidir. Saç protezi direk olarak saç derisinin üzerine yerleştirildiğinde bu işlemi yaptıran kişilerin saçları uzamaz. Ayrıca saçlarda terleme de görülmez. Bu işlemin fiyat aralığı ise 3000 ile 600 TL arasındadır.

DHI kalem tekniği saç ekim işleminde çizilerek yapılan işlemdir. Tıraşsız uygulanan ekim tekniğidir. Ortalama fiyat bandı 3.500 ile 8.000 TL arasındadır.

FUT saç ekim tekniği lokal anestezi etkisiyle yapılan işlemdir. Bu nedenle hasta bu işlemde acı hissetmez. Saç ekiminin ardından iyileşme süresi 15 gündür. Ortalama fiyat aralığı ise 750 ila 3000 TL arasındadır.

Mega saç ekim tekniği saç köklerinin tek seferde daha yükseltilmesini sağlayan greft sayısını seans başına 4.500 civarına çıkaran tekniktir. Saçı seyrek olan kişilere uygulanır. Ortalama fiyat aralığı 2 bin ila 3 bin TL arasındadır.

Robotik saç ekim tekniği yeni saç ekim merkezleri tarafından uygulanmaya başlayan bu yöntem kapsamında hastanın saç ekim planlaması 3 boyutlu şekilde yapılır. Oluşturulan modelin 5 farklı açıdan fotoğrafı çekilip sisteme yüklendikten sonra ekim yapılacak olan bölge belirlenir. Fiyatları 2.000 TL ile 10.000 TL aralığında değişiklik gösterir.

Safir perkütan saç ekimi enseden toplanan saç köklerinin gerçek safirden üretilmiş ve dokuya verilecek hasarı azaltan iğneli cihazlar ile üç boyutlu kanallara ekilmesi tekniğine verilen isimdir. Sağlıklı saç köküne zarar vermediği gibi bir seansta 6.000 greft ekimi yapılmasını sağlar. Ekilen saçın tamamına 1 yıl içerisinde ulaşılır. Ortalama 4.500-5.000 TL aralığında bir ücret ödenir.

PRP uygulaması saç dökülmesinin engellenebilmesi için saç tellerini kalınlaştıran ve saç ekimi ile beraber yapılan bir uygulamadır. PRP uygulaması ile beraber yapılan saç ekimi, normal fiyatından ortalama 500 TL civarında daha fazla olur.

Şehirlere göre greft başına ortalama saç ekim fiyatları

İstanbul’da greft ücreti 2-6 TL

İzmir için ortalama greft ücretleri 1.75-5 TL

Ankara’da greft fiyatları 1.50-5 TL

Bursa’da greft başına saç ekim fiyatları 1.50-5 TL

Konya’da greft başına saç ekim ücret aralığı 2-3.50 TL

Diyarbakır’da greft ücreti 1 TL ile 2.50 TL

Adana’da greft ücretleri 1.25-4 TL

Trabzon’da greft ücreti 1.50 TL ile 2.50 TL

Gaziantep’te ortalama greft fiyatı 1-3 TL

Eskişehir’de greft başına ücretleri 1.50 TL-5 TL

Antalya’da greft başına ücret 1-5 TL

En uygun saç ekimi merkezi ve fiyatları listesi

Arenamed Saç Ekim Merkezi: 10.000 TL

Asmed Hair Transplant Saç Ekim Merkezi: 10.000 Euro

Asuman Hair Saç Ekim Merkezi: 20.000 TL

Emphair Saç Ekimi Merkezi: 9.000 TL

İlhan Serdaroğlu: 15.000 TL

Medical Park: 13.000 TL

Neopital Saç Ekim Merkezi: 12.000 TL

Serkan Aygın: 2.800 Euro

Transmed Saç Ekim Merkezi: 10.000 TL

Tripaesthetic Saç Ekim Merkezi: 20.000 TL

Zekeriya Kul: 15.000 TL

Muttalip Keser: 8.750 Euro

Serdar Gökrem: 500 TL

Clinic Hair Saç Ekimi Merkezi: 10.000 TL

Murat Küçüktaş: 8.000-9.000 TL

Özgür Nalbant: 750 TL

Esen Karakaya: 9.000 TL

Metlana Saç Ekimi Merkezi: 10.000 TL

Ümit Hastanesi: 11.000 TL

Estetik Plus +: 5.500 TL

Naturel Saç Ekimi Merkezi: 6.500 TL

Dr. Muhammed Erkan: 4.000-8.000 TL

Dr. L. Murat Deniz: 3.000-6.500 TL

Trakya Saç Ekimi Merkezi: 7.000 TL

Deva Hastanesi: 13.000 TL

Duru Saç Ekim Merkezi: 11.000 TL

Gaziantep FUE Saç Ekim Merkezi: 9.000 TL

Özel Akademi Saç Ekim Merkezi: 11.000 TL

İlgi Dinçok: 7.000 TL

RST Aesthetic: 11.000 TL

Yasin Ünal Saç Ekim Merkezi: 9.000 TL