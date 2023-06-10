Saç ve cilt kuruluğu yaşayanlar dikkat! Bu yağın birkaç damlası sorunu kökünden çözüyor

Kantaron bitkisinin çiçeklerinden elde edilen kantaron yağı, birkaç adımda elde edilir. İşte kantaron yağının elde edilme süreci...

KANTARON BİTKİSİNDEN NASIL YAĞ ELDE EDİLİR?





1. Kantaron Bitkisinin Toplanması:

Kantaron bitkisinin çiçekleri, açtıkları dönemde toplanır. Genellikle yaz aylarında toplanma işlemi gerçekleştirilir.

2. Çiçeklerin Kurutulması:

Toplanan kantaron çiçekleri, gölgede kurutulur. Tamamen kuruyana kadar bekletilirler.

3. Yağın Elde Edilmesi:

Kurutulmuş çiçekler, cam bir kavanoza konulur ve üzerine bir taşıyıcı yağ (zeytinyağı, badem yağı gibi) eklenir. Bu karışım, güneşte veya sıcak bir yerde bir süre bekletilir. Bu süreçte, bitkinin yağı taşıyıcı yağa geçer.

4. Süzme İşlemi:

Elde edilen yağ, bitki kalıntılarından arındırılmak için süzülür. Böylece, temizlenmiş kantaron yağı elde edilir.

Kantaron yağının faydaları ise çeşitlidir. Özellikle cilt bakımında sıkça kullanılır. Anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, yara iyileşmesini destekler ve cildi nemlendirir. Ancak, kantaron yağı kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.

Kırmızı kantaron yağı da birçok faydaya sahiptir. Cildin yaşlanmasını geciktirebilir, vücut fonksiyonlarını destekleyebilir ve vücut direncini artırabilir. Ayrıca, cildi nemlendirerek kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olabilir ve hücre yenilenmesini destekleyebilir. Sindirim sistemini kolaylaştırır, kabızlık ve şişkinliği önler, yaraları ve enfeksiyonları tedavi edebilir.

Ancak, kişisel kullanım için her zaman doğru ve güvenilir kaynaklardan daha fazla bilgi edinmek önemlidir. Kantaron yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.