  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. Sadece bir kase yemek bile şifa saçıyor! Damar açıcı, kalp dostu: Üstelik her evde var

Sadece bir kase yemek bile şifa saçıyor! Damar açıcı, kalp dostu: Üstelik her evde var

Yayınlanma:
Sadece bir kase yemek bile şifa saçıyor! Damar açıcı, kalp dostu: Üstelik her evde var
Ülkemizde en çok sevilen atıştırmalıklardan biri olan leblebi, açlığı bastırmasıyla ve tok tutmasıyla biliniyor. Ancak leblebinin vücuda faydaları bununla sınırlı değil. Nohudun kavurmasıyla elde edilen leblebi, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral eksikliğini gideriyor. Vücut sağlığınız için ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için beyaz leblebiyi beslenme listenize ekleyebilirsiniz.

Türklerde beyaz altın olarak tanımlanan beyaz leblebi vücut için çok çeşitli faydalar sunuyor. Nohut, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerdeki boşlukları doldurmaya yardımcı olabilecek oldukça besleyici bir kuruyemiştir. Bu besin öncelikle sporcular tarafından antrenmandan önce tüketilir ve sodyum, potasyum ve kalsiyumun yanı sıra demir, protein ve lif de içerir. Leblebide ayrıca A ve C vitamini de bulunur.

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI

Beyaz leblebi midedeki asitliği dengelemeye yardımcı olur, mide ekşimesi ve asit geri akışına yardımcı olur. Özellikle reflü özofajit, gastrit ve ülser şeklindeki mide rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Diyet listelerinin başında yer alan beyaz leblebi, içerdiği lifler sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kısa vadede kilo vermenize yardımcı olur. Düşük yağ içeriği nedeniyle bölgesel kilo alımını da engeller.

Beslenme uzmanı Cynthia Sass, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında beyaz leblebinin sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmayıp, içerdikleri lif sayesinde kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu ve kalp krizi, felç gibi hastalık riskini azalttığını söyledi.

Özellikle vazokonstriksiyonu önleyen beyaz leblebi içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu hızla temizler ve yenilenmeye destek verir. Ayrıca içerdiği yağlarla cilt hücrelerinin hızlı yenilenmesini destekler ve kırışıklık gibi cilt problemlerini önler. Vücudunuzun günlük protein ihtiyacını karşılamak için günde bir porsiyon kırmızı ete ihtiyacınız var. Bununla birlikte, et yemeyenler, kırmızı etin protein içeriğini karşılamak için her gün bir kase dolusu beyaz leblebi tüketirler.

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI

Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin gelişimi için gereklidir. Beyaz leblebinin içerdiği kalsiyum sayesinde kemik sisteminin gelişimine katkı sağlar. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve hamileler tarafından alınmalıdır.

Ayrıca anne sütü üretimini artırmak için çalışır. 2,5 litre su ile karıştırılan 5 limonun suyu ve 3 gün boyunca düzenli olarak alınan 1 çay bardağı beyaz nohut kısa vadede kilo vermenize yardımcı olabilir. A vitamini sayesinde göz sağlığınızı da korur.

Sodyum adı verilen bir madde kandaki basıncı dengeler. Nohut ayrıca sodyum oranı yüksek güçlü bir besin olarak bilinir. Bu kapsamda yüksek tansiyon gibi ciddi hastalıkların önüne geçilmiş olunur.

Sağlık
Bu besinleri sofranızdan derhal kaldırın! En kirli besinler ortaya çıktı: Resmen zehir saçıyor
Bu besinleri sofranızdan derhal kaldırın! En kirli besinler ortaya çıktı: Resmen zehir saçıyor
Kadın çalışanlara kötü haber! Eğer bu meslekleri yapıyorsanız kanser olma olasılığınız çok yüksek: Uzmanlar o meslekleri açıkladı
Kadın çalışanlara kötü haber! Eğer bu meslekleri yapıyorsanız kanser olma olasılığınız çok yüksek: Uzmanlar o meslekleri açıkladı
Dondurmayı böyle tüketmek tüm vitaminini öldürüyor
Dondurmayı böyle tüketmek tüm vitaminini öldürüyor
Patatesi doğru tüketmek kilo aldırmıyor, kilo verdiriyor
Patatesi doğru tüketmek kilo aldırmıyor, kilo verdiriyor
Sabahları uyanınca bir kaşık yiyende kas, eklem, cilt hastalığı kalmıyor! Profesör Saraçoğlu'nun özel tarifi
Sabahları uyanınca bir kaşık yiyende kas, eklem, cilt hastalığı kalmıyor! Profesör Saraçoğlu'nun özel tarifi
Kozmetiğe binlerce lira dökmeye gerek yok! Bu kremi sürenin cildi 10 yaş birden gençleşecek!
Kozmetiğe binlerce lira dökmeye gerek yok! Bu kremi sürenin cildi 10 yaş birden gençleşecek!
Kenelere sakın temas etmeyin: Ölüm sayısı her geçen gün artıyor
Kenelere sakın temas etmeyin: Ölüm sayısı her geçen gün artıyor