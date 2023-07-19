Sadece bir kase yemek bile şifa saçıyor! Damar açıcı, kalp dostu: Üstelik her evde var

Türklerde beyaz altın olarak tanımlanan beyaz leblebi vücut için çok çeşitli faydalar sunuyor. Nohut, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerdeki boşlukları doldurmaya yardımcı olabilecek oldukça besleyici bir kuruyemiştir. Bu besin öncelikle sporcular tarafından antrenmandan önce tüketilir ve sodyum, potasyum ve kalsiyumun yanı sıra demir, protein ve lif de içerir. Leblebide ayrıca A ve C vitamini de bulunur.

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI





Beyaz leblebi midedeki asitliği dengelemeye yardımcı olur, mide ekşimesi ve asit geri akışına yardımcı olur. Özellikle reflü özofajit, gastrit ve ülser şeklindeki mide rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Diyet listelerinin başında yer alan beyaz leblebi, içerdiği lifler sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kısa vadede kilo vermenize yardımcı olur. Düşük yağ içeriği nedeniyle bölgesel kilo alımını da engeller.

Beslenme uzmanı Cynthia Sass, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında beyaz leblebinin sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmayıp, içerdikleri lif sayesinde kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu ve kalp krizi, felç gibi hastalık riskini azalttığını söyledi.

Özellikle vazokonstriksiyonu önleyen beyaz leblebi içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu hızla temizler ve yenilenmeye destek verir. Ayrıca içerdiği yağlarla cilt hücrelerinin hızlı yenilenmesini destekler ve kırışıklık gibi cilt problemlerini önler. Vücudunuzun günlük protein ihtiyacını karşılamak için günde bir porsiyon kırmızı ete ihtiyacınız var. Bununla birlikte, et yemeyenler, kırmızı etin protein içeriğini karşılamak için her gün bir kase dolusu beyaz leblebi tüketirler.





Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin gelişimi için gereklidir. Beyaz leblebinin içerdiği kalsiyum sayesinde kemik sisteminin gelişimine katkı sağlar. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve hamileler tarafından alınmalıdır.

Ayrıca anne sütü üretimini artırmak için çalışır. 2,5 litre su ile karıştırılan 5 limonun suyu ve 3 gün boyunca düzenli olarak alınan 1 çay bardağı beyaz nohut kısa vadede kilo vermenize yardımcı olabilir. A vitamini sayesinde göz sağlığınızı da korur.

Sodyum adı verilen bir madde kandaki basıncı dengeler. Nohut ayrıca sodyum oranı yüksek güçlü bir besin olarak bilinir. Bu kapsamda yüksek tansiyon gibi ciddi hastalıkların önüne geçilmiş olunur.