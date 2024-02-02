Sadece unutkanlığı unutturan mucize içecek! Günde 1 bardak içmek yeterli

Beyin vücudun kontrol merkezi haline gelirken duygusal durumlar üzerinde motor becerilerine kadar fonksiyonlar yöneltilir. Sağlığın korunması, bilişsel fonksiyonların devamlılığı için yaşam kalitesi artırılması gerekir. Her iki organın sağlıklı olması, genel olarak vücudun sağlıklı olmasına elverişli olmaktadır. Bu durum üzerinde düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stresten uzak durma gibi yaşam tarzı faktörleriyle karaciğer ve beyin sağlığının korunmasına yardımcı olunur.





ALTIN SÜT HAZIRLANIŞI

40 gram zerdeçal

1 su bardağından daha az su

Karışım hazırlanarak buzdolabından 40 gün boyunca saklanır. Her sabah ve akşam günde 2 defa 1 çay kaşığı canunu 1 bardak süte karıştırarak tüketebilirsiniz. Altın süt, sağlık için önemli olurken günlük yaşamda ise etkileri yüksektir. Tedavi yöntemine başlamadan önce sağlık profesyoneliyle görüşme yapılır.

