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Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim verilerini gösteren günlük vaka ve vefat sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim günü verilerini gösteren koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saat içerisinde 215 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybederken 29 bin 643 kişinin testi pozitif olarak çıktı.

26 Ekim 2021 Salı 20:38
Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim verilerini gösteren günlük vaka ve vefat sayılarını açıkladı!
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Günlük vaka ve vefat sayılarının yanı sıra aşılama sayılarını da gösteren koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlı tarafından açıklandı. Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan 26 Ekim koronavirüs tablosuna göre Türkiye genelinde son 24 saat içerisinde 356 bin 636 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bunlardan 29 bin 643 kişinin test sonuçları pozitif olarak çıkarken, 215 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


26 Ekim günlük koronavirüs verileri tablosunda 18 yaş üzeri nüfusta aşının ikinci dozlarının uygulanma oranlarının yüzde 77,85 olduğu görülürken aşının ilk dozlarını yaptıranların oranlarının ise yüzde 89,02 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı tabloyla ilgili yaptığı açıklamasında Kovid-19'un kronik hastalıklar ile bir araya geldiğinde daha ağır geçirilme ihtimalini artırdığını ve aşının söz konusu ihtimallere karşı tablodaki oranların önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi.

İŞTE, 26 EKİM GÜNÜ KORONAVİRÜS VERİLERİNİ GÖSTEREN TABLO:


Son Güncelleme: 26.10.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TablosuVaka SayılarıVefat Sayıları26 Ekim
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