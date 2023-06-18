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Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklara ilişkin ilaç raporlarının süresini uzattı!

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Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklara ilişkin ilaç raporlarının süresini uzattı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerindeN yaptığı bir paylaşımda sağlık raporlarının geçerlilik süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Rapor yenileme imkanı olmayan ve zorluk yaşayabilecek vatandaşlar olduğu için herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına periyodik sağlık raporunun geçerlilik süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların kronik hastalıkları için çıkarılan raporlarını yenileme imkanı bulamamaları ve zorluk yaşayabilmeleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için periyodik sağlık raporunun geçerlilik süresi yeniden 31 Aralık 2023 tarihine uzatıldığını duyurdu.

RAPOR SÜRELERİ UZATILDI

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklara ilişkin ilaç raporlarının süresini uzattı

Sağlık raporlarının geçerlilik süresi hakkında yapılan değişiklileri kamuoyuna bildirmek için sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin koca, 2020 yılında kronik hastalığı olanlar ve tedavisi devam eden kişiler ile engelliler için başlatılan raporun geçerlilik süresinin uzatılması uygulamasının devam ettiğini söyledi. Bakan Koca, söz konusu raporların geçerlilik süresinin 30 Haziran gününe kadar uzatıldığını yineledi.

Bakan Koca, “Rapor yenileme imkanı olmayan ve zorluk yaşama ihtimali olan vatandaşlar olduğu için mağduriyet yaşamamak için periyodik sağlık raporunun geçerlilik süresi yeniden 31.12.2023 tarihine uzatıldı." dedi. Koca, açıklamasının devamında "Raporlar bu tarihin ardından yenilenecektir." bilgisini de paylaştı.

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