Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan Kırşehir'de Sendika Üyeleriyle Buluştu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan Kırşehir'de Temaslarda Bulundu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kırşehir'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde sendika üyeleriyle bir araya geldi. Doğan, Kırşehir Vali Vekili İsmail Çetinkaya ile bir görüşme yaparak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarına dair önemli mesajlar verdi.

Üyelerin Taleplerini Dinleyecek

Görüşme sırasında, çalışanların talep ve görüşlerini almayı planladıklarını belirten Doğan, "Kırşehir'deki üyelerimizin refahına katkı sunmak için sürekli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Sağlık-Sen olarak 280 bin üyemiz var. Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesindeki 800 bin çalışandan 280 bin'i bizim üyelerimiz. Bizler sürekli sahadayız; illerimizdeki çalışanların sıkıntılarını dinliyoruz ve idarecilerimizle bu konuları paylaşmayı önemsiyoruz," dedi.

Sosyal Sendikacılık Anlayışı

Son 1,5 yıl içerisinde sosyal sendikacılık anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Doğan, üyeleri için sunulan hizmetleri artırdıklarını vurguladı.

AK Parti İl Başkanı ve Üniversite Rektörü ile Temas

Doğan, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile de bir araya gelerek, eğitim alanındaki işbirliklerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ve genel merkez yöneticilerinin eşlik ettiği bu ziyaretlerde, Doğan, sendika üyeleriyle de bir araya gelerek onların düşüncelerini dinledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (sol 4), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i (sağ 3) ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (sol 4), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i (sağ 3) ziyaret etti.