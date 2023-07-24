Sağlıklı bir beyin için bunlardan uzak durun

Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede, sağlıklı beyin için 8 önemli öneri sunuyor. Beyin sağlığının genel vücut sağlığı ile sıkı bir ilişkisi olduğunu vurguluyor ve özellikle kronik hastalığı olan kişilerin düzenli sağlık muayenelerini yaptırmalarını tavsiye ediyor. Dr. Dede, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi kronik hastalıkların beyin sağlığını da etkileyebileceğini belirtiyor ve bu nedenle kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, genel sağlığın kontrolü ve potansiyel sorunların çözümü için düzenli hekim kontrollerinin sağlanması gerektiğini sözlerine ekliyor. İşte detaylar...





NÖROLOJİ UZMANI DR. YÜKSEL DEDE SAĞLIKLI BEYİN İÇİN 8 ÖNERİSİ

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede, Dünya Beyin Günü vesilesiyle sağlıklı bir beyin için yapılacak küçük değişikliklerin önemine dikkat çekiyor. Beyin sağlığının, genel vücut sağlığıyla sıkı bir ilişkisi olduğunu ve hayat kalitesini artırmak için sağlıklı bir beyne sahip olmanın önemli olduğunu vurguluyor. Beslenmeden uyku düzenine, egzersiz alışkanlığından stres yönetimine kadar pek çok unsuru beyin sağlığıyla bağlantılı olarak açıklıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Beslenmenin beyin sağlığı için önemli olduğunu belirten Dr. Dede, Akdeniz tipi beslenmenin beyin sağlığına olumlu etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığını ifade ediyor. Meyve, sebze, tam tahıl, kuruyemiş ve protein kaynaklarının dengeli tüketimi, omega 3 yağ asitlerinden zengin besinlerin günlük beslenme düzenine eklenmesinin beyin sağlığına katkı sağladığını söylüyor.

Düzenli egzersizin beyin sağlığına olumlu etkileri olduğunu anlatan Dr. Dede, kan dolaşımının arttığı ve beyne daha fazla oksijen taşındığı egzersiz sırasında beyin için faydalı olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda egzersizin stresin azalmasına katkı sağladığını belirtiyor ve kişilere kendilerine uygun bir egzersiz yöntemi bulmalarını öneriyor.

Uyku düzeninin beyin sağlığı için önemli olduğuna işaret eden Dr. Dede, günde en az 7 saat kaliteli bir uyku uyumanın beynin onarım ve dinlenme süreci için gerekliliğini vurguluyor. Kafein tüketimine öğleden sonra dikkat edilmesi, uyumadan önce ağır yemeklerden kaçınılması ve düzenli bir uyku düzeninin oluşturulmasının önemine değiniyor.

Stresin beyin sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Dr. Dede, stresle başa çıkma yöntemleri olan yoga, meditasyon, nefes egzersizleri gibi aktivitelerin stresi azaltmada faydalı olduğunu söylüyor.

Beyni zinde tutmak için düzenli olarak zihinsel aktivite yapmanın önemine dikkat çeken Dr. Dede, yeni beceriler öğrenme, kitap okuma, bulmaca çözme gibi aktivitelerin beyin sağlığına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Sosyalleşmenin beyin sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Dr. Dede, aile ve arkadaşlarla vakit geçirme, farklı ortamlara girme ve beyinleri aktif tutacak çalışmalara katılma önerisinde bulunuyor.

Son olarak, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin genel sağlık ve beyin sağlığı için olumsuz etkilerine dikkat çeken Dr. Dede, bu alışkanlıklardan uzak durmanın önemine vurgu yapıyor.