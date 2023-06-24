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Salatalık ve domates alırken buna dikkat! Eğer böyle görünüyorsa hemen elinizden bırakın

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Salatalık ve domates alırken buna dikkat! Eğer böyle görünüyorsa hemen elinizden bırakın
Sebze ve meyve alırken sağlık için ilaçlama yapılıp yapılmadığı epey önem taşıyor. Peki domates ve salatalığın ilaçlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Tüm detaylar haberimizde.

Uzman isim Canan Karatay sebze seçerken yapılması gerekenleri anlattı! Domates ve salatalık seçerken sağlığınız için bunlara dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANAN KARATAY UYARDI

Kış aylarında domates ve salatalık alan insanlar için uzman isim Canan Karatay önemli uyarılarda bulundu. Kimya kullanılan domates ve salatalıklar sağlığa epey zarar veriyor. İlaçlı olup olmadıklarını anlamak içinse bazı yöntemler bulunuyor. Domates ve salatalığın kendi mevsimi olan yaz aylarında tüketilmesi öneriliyor çünkü kış aylarında satılan sebze ve meyveler ilaçlı olabiliyor. Eğer domates kabuğu çok yapay görünüyorsa ve beyaz çizgiler göze çarpıyorsa bu domateste nitrik asit olma ihtimali yüksektir. 

Domates Salatalık Alırken Bunlara Dikkat Edin

Salatalık ve domates su ve posa açısından epey sağlıklı olsa da yaz mevsiminde tüketilmesi öneriliyor. Mevsiminde olmayan ve içinde çekirdek olmayan salatalık sağlığa zarar verebiliyor. Canan Karatay domates ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Domates bir meyve. Biz sebze olarak anıyoruz. Çok fazla tüketildiği zaman özellikle de Haziran ve Temmuz aylarında kişinin şekerini ve ürik asitleri yükseliyor. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat önermiyor. Domates ve yeşil fasulyede baklada da şeker bulunuyor. İlaçlı tarım zehriyle büyüyorlar. Tarım zehirleri bütün hastalıkların önünü açar buna kanser de dahil. Domatesin mevsimi değil. Doğru mevsim Eylül ayı. Yapay olarak her mevsim satılan bütün sebzeler tehlikeli. Bunları mevsiminde yiyin diyorum. Eğer bahçeniz varsa bugün domateslerin kızarmadığını görürsünüz. Ona dikkat edeceksiniz. Benim gibi yapın. Eylül ayında doğal domates bulun ve kendi domatesinizi kışa hazırlayın.' 

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