Salgın tehlikesine karşı maskeler yeniden sahnede

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, grip vakalarındaki artışa vurgu yaparak vatandaşlara maske kullanımının önemine dikkat çekti. Soğuk hava şartlarının etkisiyle grip, nezle, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış gözlendiğini belirten Dr. Toker, kalabalık ortamlarda maske kullanmanın kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Soğuk havaların etkisiyle adeta grip mevsimine giriş yaptık. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış söz konusu. Son iki haftada soğuklar daha belirgin hale gelince vakalardaki şiddet de arttı. Normalde soğuk olmayan dönemlerde üst solunum yollarımızın virüslere karşı direnci yüksekken, soğuk hava şartlarıyla birlikte bu direnç zayıflıyor. Bu durum, virüslerin üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açma olasılığını artırıyor" şeklinde konuştu.





Dr. Toker, vatandaşlara yönelik önerilerini sıralayarak, kalabalık ortamlarda maske kullanımının yanı sıra bulunan ortamların düzenli havalandırılması, güneş ışığına daha fazla maruz kalınması, hastalık belirtileri gösteren kişilerle temastan kaçınılması gibi tedbirleri vurguladı. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına düzenli uyku, dengeli beslenme, C vitamini içeren meyve ve sebzelerin tüketilmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini hatırlattı.

Grip mevsiminin beklenenden daha geç başladığını belirten Dr. Toker, soğuk hava şartlarının geç gelmesi nedeniyle hastalıkların ani bir şekilde arttığını ifade etti. Ayrıca, bağışıklık sisteminin çeşitli faktörlerle bu yıl daha zayıf olabileceğini ve bu nedenle sağlıklı bireylerde bile şiddetli ve uzun süren semptomların görüldüğünü belirtti.



