  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. Şampuanınızın içine 3 damla ekleyin! Saçlarınızda egzama ve kaşıntının zerresi kalmayacak

Şampuanınızın içine 3 damla ekleyin! Saçlarınızda egzama ve kaşıntının zerresi kalmayacak

Yayınlanma:
Şampuanınızın içine 3 damla ekleyin! Saçlarınızda egzama ve kaşıntının zerresi kalmayacak
Saç derisinde oluşan kaşıntı, iltihaplanma ve daha birçok sorunu kökten çözen tarih geldi. Şampuanın içerisine birkaç damla bundan eklenmesiyle tüm sorunlar ortadan kaldırılıyor. İşte detaylar...

Saçların bakımın bir numaralı yağ olarak kullanılan argan yağı kullanımlarda etkisini gösteriyor. Argan ağacı, sıcak iklimlerde yetişen ve Fas'ta bulunan nadir bir ağaç türüdür. Saymakla bitmeyen faydaları arasında özellikle saça olan etkisi göz dolduruyor. İşte argan yağı kullanım şekli ve faydaları haberimizde.

ARGAN YAĞININ SAÇLARA FAYDASI

Düzenli kullanıma saç derisini güçlendirir ve dökülmeleri en aza indirir.

Saçların nemlenmesine yardımcı olurken kuruluk sorununu yok eder.

Saç tellerini yumuşatıp kabarmayı önler.

Saç derisini beslediğin kepek oluşumuna engel olur.

İçerisinde bulunan antioksidanlarla saçların daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar.

Boya ve ısıya maruz kalan saçların düzelmesine yardımcı olur.

argan yağı

ARGAN YAĞI KULLANIMI

Direkt olarak uygulandığında saç diplerine ve uçlarına sürülür. Duştan çıktıktan sonra temiz ve nemli saç olmasına özen gösterin. Avucunuza bir miktar alarak saç derisinden başlayarak uçlara doğru sürülür.

Maske olarak kullanımda ise yumurta iyice çırpılır ve içerisinde argan yağı eklenir. 10 dakika saçta bekletildikten sonra durulanır.

KALİTELİ ARGAN YAĞI SEÇME

Doğru bir argan yağını seçmek için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Organik ve doğal bir şekilde üretilen yağların içerisine herhangi bir kimyasal olmadığından faydası daha çoktur.

Soğuk sıkma yöntemiyle üretilen argan yağı, yüksek besin değerine sahiptir.

Sertifikası olan argan yağı, kaliteli üretim süreci geçirdiğini gösterir. 

Sağlık
Arı sokmasını ev usulü malzemeyle hemen geçirin! Saniyeler içerisinde acısını söküp alıyor
Arı sokmasını ev usulü malzemeyle hemen geçirin! Saniyeler içerisinde acısını söküp alıyor
Türkiye'de yeni hastalık patladı! O illere giriş çıkışlar kapatıldı: Salgın tehlikesi...
Türkiye'de yeni hastalık patladı! O illere giriş çıkışlar kapatıldı: Salgın tehlikesi...
Evdeki 3 malzemeyle cayır cayır yağ yakın! İbrahim Saraçoğlu'nun gizli reçetesi
Evdeki 3 malzemeyle cayır cayır yağ yakın! İbrahim Saraçoğlu'nun gizli reçetesi
Uzun gecelerin sırrı bu yiyecekte! Libidoyu arşa çıkaran besin vazgeçilmez olacak
Uzun gecelerin sırrı bu yiyecekte! Libidoyu arşa çıkaran besin vazgeçilmez olacak
Kadınlar dikkat! Bu belirtiler varsa sakın peçete kullanmayın
Kadınlar dikkat! Bu belirtiler varsa sakın peçete kullanmayın
Gece yatmadan ayağınızın altına limon sürün... Sabah uyandığınızda mucizevi etkisi gözlerinizi yaşartacak
Gece yatmadan ayağınızın altına limon sürün... Sabah uyandığınızda mucizevi etkisi gözlerinizi yaşartacak
Gözleri sık sık seğirenlere kötü haber: Sanıldığı kadar masum olmayabilir
Gözleri sık sık seğirenlere kötü haber: Sanıldığı kadar masum olmayabilir