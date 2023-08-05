Şampuanınızın içine 3 damla ekleyin! Saçlarınızda egzama ve kaşıntının zerresi kalmayacak

Saçların bakımın bir numaralı yağ olarak kullanılan argan yağı kullanımlarda etkisini gösteriyor. Argan ağacı, sıcak iklimlerde yetişen ve Fas'ta bulunan nadir bir ağaç türüdür. Saymakla bitmeyen faydaları arasında özellikle saça olan etkisi göz dolduruyor. İşte argan yağı kullanım şekli ve faydaları haberimizde.

ARGAN YAĞININ SAÇLARA FAYDASI

Düzenli kullanıma saç derisini güçlendirir ve dökülmeleri en aza indirir.

Saçların nemlenmesine yardımcı olurken kuruluk sorununu yok eder.

Saç tellerini yumuşatıp kabarmayı önler.

Saç derisini beslediğin kepek oluşumuna engel olur.

İçerisinde bulunan antioksidanlarla saçların daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar.

Boya ve ısıya maruz kalan saçların düzelmesine yardımcı olur.





ARGAN YAĞI KULLANIMI

Direkt olarak uygulandığında saç diplerine ve uçlarına sürülür. Duştan çıktıktan sonra temiz ve nemli saç olmasına özen gösterin. Avucunuza bir miktar alarak saç derisinden başlayarak uçlara doğru sürülür.

Maske olarak kullanımda ise yumurta iyice çırpılır ve içerisinde argan yağı eklenir. 10 dakika saçta bekletildikten sonra durulanır.

KALİTELİ ARGAN YAĞI SEÇME

Doğru bir argan yağını seçmek için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Organik ve doğal bir şekilde üretilen yağların içerisine herhangi bir kimyasal olmadığından faydası daha çoktur.

Soğuk sıkma yöntemiyle üretilen argan yağı, yüksek besin değerine sahiptir.

Sertifikası olan argan yağı, kaliteli üretim süreci geçirdiğini gösterir.