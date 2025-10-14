Şanlıurfa'da Yeğeninden Gelen Umut: Türkan Sürer Karaciğer Nakliyle İyileşti

Şanlıurfa'da 9 yıldır karaciğer yetmezliği yaşayan 45 yaşındaki Türkan Sürer, yeğeni Abdulkadir Sürer'den alınan karaciğer yarısı ile Harran Üniversitesi'nde sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:17
Şanlıurfa'da yeğeninden alınan karaciğer yarısı ile 9 yıllık tedavi sonlandı

Şanlıurfa'da 9 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören 45 yaşındaki Türkan Sürer, yeğeni Abdulkadir Sürer'den alınan organın yarısı ile sağlığına kavuştu. Operasyon, Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı başkanlığındaki 50 kişilik ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Nakil süreci ve ekip açıklamaları

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, 4 yıl aradan sonra yeniden başlayan karaciğer nakillerinin hem Şanlıurfa hem de bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, organ nakli merkezinin yeniden aktif hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: Bu başarı, yönetimimizin desteği, cerrahi ekibimizin özverili çalışmaları ve tüm sağlık personelimizin gayreti sayesinde gerçekleşti. Şehrimize bu önemli hizmeti yeniden kazandırmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı, hem vericinin hem de hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu, kısa süre içinde taburcu edilecek seviyeye geldiklerini bildirdi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy ise operasyonu başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Nakil sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Türkan Sürer, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve yakınlarının desteğinin önemine vurgu yaptı.

Şanlıurfa'da karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 45 yaşındaki Türkan Sürer, yeğeni Abdulkadir Sürer'den yapılan nakille sağlığına kavuştu.

