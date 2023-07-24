Sarıkızı gördüğünüz yerde koşarak kaçın! O illerde görülmeye başladı: Vücudu çürütüyor

Uzman isimler sıcak havalarda ortaya çıkan sarıkızla ilgili önemli uyarılar yaptı! Sağlığınız için hemen uzaklaşın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARIKIZI GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE KAÇIN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir sıcaklıklara bağlı olarak ortaya çıkan sarıkızla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Örümceğe benzeyen ve 1 metre yükseğe zıplayabilen sarıkız kişiyi ısırdığı zaman ette çürüme, uzuv kaybına bile yol açabiliyor. Prof. Dr. Hakan Demir konu ile ilgili şu uyarılarda bulundu; 'Gündüz vakitlerinde taşların altında, ağaç kavukları gibi yerlerde saklanıyor. Sıkıştığı zaman sıçrama özelliği var. Bu esnada insanı ısırabiliyor.





Zehir bezi, zehir kesesi ya da kanında herhangi bir zehir yok. Isırdığı bölgede ette çürüme, uzuv kaybı olabiliyor. Bunun sebebi bir önceki beslenmesinde ağız bölgesinde kalan patojeni ısırdığı insana da bulaştırmış olması. Bu da insanda tanınmayan bir mikrop olduğu için bağışıklık sistemi mücadele edemiyor ve uzuv kayıplarına hatta ölüme bile gidebiliyor. Gördüğümüz zaman rahatsız edilmezse o da bulunduğu bölgeyi terk eder. Dünya çapında 153 farklı cinsi ve 1000'den fazla türü var. Örümcek görünümünde olan sarıkız çok hızlı hareket eder ve çoğu zaman gece ortaya çıkar. Havaların ısınması sebebiyle ortaya çıkan sarıkız 13 cm uzunlukta olabilir ve 1 metre yükseğe zıplayabilir. Sarıkız özellikle akrep, kertenkele, fare ile besleniyor.'