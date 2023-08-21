Sarımsak ve limonu karıştırıp yiyin! Vücudunuza getirdiği faydaya inanamayacaksınız

Sarımsaklı Limon Kürünün Faydaları

Kilo vermeye yardımcı olduğu söylenen limon ve sarımsak kürü, başta damar sertliği, damar tıkanıklığı, kan damarı yağlanması ve tabii ki tansiyon olmak üzere sağlık sorunları için şifa kaynağıdır. Bu tedavi sadece kan damarı tıkanıklıklarını önlemez, aynı zamanda tıkalı damarların açılmasında da oldukça etkilidir. Her türlü romatizmal ağrıları giderir ve aynı zamanda kireçlenme oluşumunu engeller.





Kolesterolü düşürür ve zararlı yağları yakar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek strese bağlı cilt alerjilerini önlemeye yardımcı olur. Vücudu toksinlerden arındırır. Vücuttaki şeker seviyesini dengelerken vücudun genç kalmasına yardımcı olur. Vücuttaki ödemlerle savaşır ve ödemi etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Böbrek ile safra taşlarının çıkarılmasında çok etkilidir. Felç ve inme gibi durumların gelişmesini engellemeye yardımcı olur. Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemleri üzerinde tedavi edici etkisi vardır. Kalp krizi etkileri ile birlikte kalbi gençleştirir.

Sarımsak ve Limon Kürü Malzemeler:

2 lire saf limon suyu

40 diş sarımsak

2 litrelik cam kavanoz

Limon Sarımsak Kürü Hazırlanışı;

Bu ilacı hazırlamadan önce, limon-sarımsak ilacı ile ilişkili irin noktaları vardır. Limon ve sarımsak turşusu hazırlarken karanlık bir ortamı tercih etmelisiniz. Limonun etkilerinin ışığa maruz kalma ile azaldığı bulunmuştur.

İlk olarak, sarımsağı deriden soyun. Soyulmuş sarımsakları havada iyice ezin. Ezilmiş sarımsağı kavanoza koyun. Daha sonra tohumlarla birlikte bardağa yeteri kadar limon sıkın. Tüm malzemeler kavanozda toplandıktan sonra kavanoz kapağını sabitleyin. Siyah bir çantada saklayabilirsiniz. Bu adımlardan sonra karışım 25 gün çalkalanmalıdır. 25 gün sonra limon sarımsak kürü tamamlanmış olur.





Limon Sarımsak Kürü Tüketimi

İlacı almadan önce sarımsak ve limon günlük olarak çalkalanmalıdır. Tedavi 25 gün sonra biter ancak sabah kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır. 25 gün kürlendikten sonra 10 gün dinlenme süresi gerekir. Ardından 25 gün boyunca tekrar edebilirsiniz. Daha iyi sonuçlar için her gün aynı saatte alın. Bu tedaviye başka bir maddenin eklenmesi tedaviyi etkisiz hale getirecektir.

Limon Sarımsak Kürü Zararlı mı?

Limon-sarımsak döngüsü düşük tansiyona neden olur, bu nedenle düşük tansiyonu olan kişilerin bu kürü kullanmaları önerilmez. Aynı zamanda tansiyon ilacı kullanan kişiler de bu ilacı doktor kontrolünde almalıdır. Limon ve sarımsak bileşenleri mide ekşimesine neden olabilir ve gastrointestinal sorunları olan kişiler için önerilmez. Alerjik reaksiyonlar baş ağrısına neden olabilir.