Ses tonunuzdan memnun değilseniz doktora koşun! Bu hastalık sesinizi tamamen yok edebilir

Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Kürşat Yelken, yaptığı bir açıklamasında ses bozukluğu kaynağının geniş bir yelpaze olduğunu, ses tellerinde nodül veya polip gibi sesin çok sık ve yanlış kullanılmasından veya ses teli felçlerinden, kanser türevlerinden ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yelken, açıklamasının devamında "Sesiniz istediğiniz gibi çıkmıyorsa kronik ses kısıklığınız varsa yumru, polip ya da bulaşıcı bir hastalığınız olabilir." şeklinde ifadeler kullandı.

SESİNİZ HASTA OLABİLİR Mİ?





Kronik ses kısıklığı hakkında önemli bilgiler veren Prof.Dr. Kürşat Yelken; “Sesimiz hasta olabilir” diye konuştu ve açıklamasında Bu durumu anlamanın basit yolu bir süredir devam eden bir ses kısıklığı, eğer ses eskisinden farklıysa, “Sesine ne oldu?” gelmeye başladıysa bir doktora danışmalısınız." ifadelerine yer verdi.

"SALÇALI YEMEK VE ALKOL SES TELLERİNE ZARAR VEREBİLİR"

Prof. Dr. Kürşat Yelken, ses tellerinizi korumada en basit yolun aslında bol su tüketmek ve sigara ve alkollü ürünlerden uzak durmak olduğunu belirtti. "Bazı yiyecek ve içecekler sağlığa zararlıdır" diyen yelken, "Çok domatesli, çok baharatlı, çok yağlı, biraz azaltılmalı. Ayrıca, çay, kahve ve gazlı içecekler de hayatımızdan bir nebze olsun çıkarmalıyız. Sıfır değil, yanlış anlaşılmasın ama azaltılması gerekiyor. Boğaz, boğaz ve akciğer sağlığı için en faydalısı su…" dedi.

SES TELİ NODÜLÜ NEDİR NEDEN OLUŞUR?

Prof. Dr. Yelken'e göre Düğüm terminolojide iki farklı isme sahiptir; Biri şarkıcı ödülü, diğeri ise öğretmen ödülü. Bu şekilde adlandırılmıştır çünkü; Bu meslekleri tercih eden kişiler, seslerini bazı kişilere göre günlük yaşamlarında daha fazla kullanırlar. Ödül aynı zamanda doğrudan ses kullanımıyla da ilgilidir. Sesini uygunsuz, aşırı, yanlış tonda (şiddet) kullanan kişilerde ortaya çıkar. Travma sonucu oluşur ve ses terapisi ile tedavi edilir. Paniğe gerek yok.

"SESİNİZ GÜZEL OLABİLİR"

Prof. Dr. Kürşat Yelken'in paylaştığı bilgilerde; ses terapisi, ses bozukluklarını düzeltmek için kullanılan cerrahi veya cerrahi olmayan bir rehabilitasyon ve aynı zamanda tedavi yöntemidir. Haftada 30-45 dakika gibi süren seanslar halinde gerçekleşir ve hasta işitsel ve sessiz eğitim alır. Nefes egzersizleri yapılır ve hem ses hem de solunum gelişir. Böylece ses sorunu ortadan kalkar.