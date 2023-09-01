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Sezaryen doğum hakkında korkunç bilgi: Uzmanlar açıkladı

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Sezaryen doğum hakkında korkunç bilgi: Uzmanlar açıkladı
Günümüzde tıbbi zorunlulukla yapılan sezaryen doğum, anne ve bebek sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bazı anneler doğumun daha kontrollü olması nedeniyle sezaryen doğumu tercih etmektedir. Ancak uzmanlar gereksiz planlanmış sezaryenin risklerinin farkındadır. Dr. Eyüp Özgen, sezaryen doğumunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Hamileler için sezaryen doğumun bir seçenek olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Eyüp Özgen, "Daha sonra yaşanacak gebeliklerde sezaryen sonrasında vajinal doğumu denemek bazı durumlarda mümkün olsa da çoğu zaman yeni bir sezaryeni gerektirir." dedi.

Hamile kadınların hamilelik döneminde detaylı bilgilendirilmesi ve doğumun buna göre planlanması gerektiğini söyleyen Dr. Eyüp Özgen, hastane alış süresinin sezaryen durumunda 48 saat, vajinal doğumda ise 24 saat olduğunu söyledi. Bu dönemlerin iyileşme sürecini ve olası olumsuzlukları ortadan kaldırmak için planlandığını ifade eden Özgen, “Hastane kalış süresinin uzaması anne ve bebek için hastane enfeksiyonu riskini artırıyor." diye konuştu.

Sezaryen doğum hakkında bilgi

"Sezaryen sırasındaki ağrı, vajinal doğuma oranla daha uzun sürecektir." diyen Dr. Özgen, " Doğum sırasında kanama ve enfeksiyon riski genellikle vajinal doğuma göre daha azdır. Vajinal doğum aynı zamanda yara iyileşmesi ve ağrının giderilmesi açısından da daha faydalıdır. Vajinal doku çabuk iyileşse de sezaryen yarasının iyileşmesi uzun zaman alabilir. Sezaryen ameliyatında mesane, bağırsak gibi organların zarar görme riski daha yüksektir. Daha önce geçirilmiş sezaryen sayısının artması halinde yapışıklıkların artması nedeniyle yaşamı tehdit eden sonuçlar ortaya çıkabilmektedir." dedi.

"NORMAL DOĞUM BEBEĞİN SAĞLIĞINA FAYDALIDIR"

Vajinal doğum sonrasında bebek ile anne arasındaki temasın sağlandığını ve emzirmenin başlayabileceğini, bunun da hem anne için hem de bebek açısından faydalı etkileri olduğunnda bahseden Özgen, sürecin bebeğin bağışıklık sistemine katkı sağladığını ve hormonların normale dönmesini sağladığını öne sürdü. Dr. Özgen, "Vajinal bebeklerde solunum sorunu görülme oranı sezaryenle doğan bebeklere oranla daha düşük" diyor.

Vajinal doğum yoluyla bebek doğurmanın bebeğin bağışıklık sistemi bakımından olumlu katkıda bulunduğunu aktaran Dr. Eyüp Özgen, açıklamasında ayrıca "Özellikle ilk gebelik sürecinde doğum daha uzun sürebilir ancak bu doğal bir süreçtir. Özellikle iri bebekler doğduktan sonra doğum bölgesinde kas zayıflığı gelişebilir ve doğumun ardından dikiş atılması gerekebilir. Daha büyük bebeklerde doğumda kafa veya kol yaralanmaları olabilir." ifadelerini kullandı.

Sezaryen doğum hakkında bilgi

ANNE ADAYLARI SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELİ

Doğum şeklinin belirlenmesinde doktor ve anne adayı işbirliğinin önemine vurgu yapan Dr. Özgen, şöyle konuştu:

"Vajinal ve sezaryen doğum konusunda da gebelerin bilgilendirilmesi çok önemli. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi avantaj ve dezavantajları tartışılıyor. Ancak Tıbbi nedenlerden dolayı sezaryenin gerekli olduğu durumlar dışında, sezaryene öncelik vermek bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabilse de büyük bir ameliyattır.

Tıpta hastalık yoktur, tek hasta denir. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişebildiğinden her hasta için yöntem ve tedavi planı farklılık gösterebilir. Bu nedenle doktor anne adayının doğru bir karar vermesine yardımcı olacaktır.

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