Şifa deposu bu meyvenin kilosu 250 TL! Belkide adını ilk kez duyacaksınız

Süper Meyve Aronya: Sağlığa Yararları ve Değerinin Fiyatı!

Tokat'ta antioksidan değeri yüksek olduğu için "süper meyve" olarak anılan aronya, hem faydalarıyla hem de kilogram başına 250 TL gibi dikkat çekici bir fiyatla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu özel meyvenin sahip olduğu sayısız fayda, sağlık bilincine sahip bireylerin ilgisini çekiyor.

Aronya meyvesi, kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek damar tıkanıklığı, pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etki sağladığı belirtiliyor. Damarları güçlendirici etkisiyle de ön plana çıkan bu meyve, adeta doğal bir sağlık deposu olarak kabul ediliyor.

Tokat'ta yetiştiricilerden biri olan Murat Akdağ, aronya hasadını gerçekleştiriyor. Her bir meyveyi tek tek elle topladıklarını belirten Akdağ, bu özenli sürecin meyvenin kalitesini artırdığını vurguluyor. Aronya meyvesinin kilogramı 200-250 TL arasında alıcı bulurken, çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Aronya meyvesini deneyenlerin yüzde 90'ının lezzetini beğendiğini dile getiren Akdağ, bu meyvenin tüketici tarafından da ilgi görmesinin sağlıklı yaşam trendinin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Sağlık bilinci artan toplumun, beslenmesine ve sağlığına daha fazla dikkat ettiği günümüzde aronya gibi besinlerin değeri daha da yükseliyor. Antioksidan özelliğiyle vücudu koruyucu etkiler sağlayan bu süper meyve, hem sağlık hem de lezzet açısından tercih ediliyor.

"Süper Meyve" Aronyanın Özel Hasadı: Doğadan Sofralara Yolculuk

Tokat'ta, sağlığa olan faydaları ve lezzetiyle dikkat çeken aronya meyvesinin özel hasat dönemi başladı. Bu nadide meyvenin hasadı, özenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yetiştiriciler, aronya meyvesinin değerini ve faydalarını halka duyurmak amacıyla çaba sarf ediyor.

Aronya meyvesinin hasadı, yaz sıcaklarına rağmen zorlu bir süreci kapsıyor. Hasadın detaylarına değinen 49 yaşındaki yetiştirici Murat Akdağ, "Aronya meyvesinin hasadı başladı, şimdiki kilo fiyatı piyasada 200-250 lira bandında gidiyor. Ben de Tokat için tanıtım amaçlı 150 lira gibi bir rakamdan veriyorum. Hasat ağustos ortasında başlıyor, 2 ay kadar dalında kalıyor. İlkbahardan sonbahara kadar her zaman bakım isteyen bir bitkidir. Özellikle çok su isteyen bir bitki, günlük sulama istiyor." dedi.

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen aronya meyvesi, tamamen doğal koşullarda büyüyor. Murat Akdağ, "Bakımı çiçeklenmesiyle başlıyor, bunlar tek tek elle toplanıyor. Burada doğal olmayan hiçbir şey yok. Burayı ilk kurarken de doğal tarım üzerine kurdum. Aronya meyvesine olan talep yoğun ancak bunu Tokat halkına duyurmak da gerekiyor. Diğer illerden de talep geliyor, şu anda Ankara, Trabzon gibi birçok ile gönderiyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Aronya meyvesinin antioksidan değeri oldukça yüksek olduğu için "süper meyve" olarak anılıyor. Bu özelliği sayesinde ticari olarak da önem taşıyan aronya meyvesi, marmelat, ilaç ve sanayi sektöründe kullanılıyor. Ancak bu meyve, hala geniş kitlelerce bilinmeyen bir hazine niteliğinde. Deneyenlerin yüzde 90'ının olumlu geri dönüşler yaptığı aronya meyvesi, hem sağlık hem de lezzet açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

"Süper Meyve" Aronyanın Değerini Taşıyan Fiyat: Kilosu 200-250 TL'den Alıcı Buluyor

Tokat'ın bereketli topraklarında yetişen ve antioksidan değeriyle öne çıkan aronya meyvesi, adeta bir hazine gibi değerleniyor. Antioksidan açısından zenginliği nedeniyle "süper meyve" olarak anılan aronya, sağlığa olan olumlu etkileriyle dikkat çekerken, kilosu da oldukça dikkat çekici bir fiyat aralığında alıcı buluyor. Aronya meyvesinin kilosu 200-250 lira bandında seyrediyor.

Tokat bölgesinin iklime ve toprak yapısına uygun olarak yetiştirilen aronya meyvesi, besleyici özellikleri ve sağlık dostu yönüyle öne çıkıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu meyve, hem lezzeti hem de sağlık potansiyeli nedeniyle talep görmeye devam ediyor. Her bir meyve tanesinde yüksek antioksidan miktarı barındıran aronyanın, kilosuyla da değeri artıyor.

Tokatlı yetiştiriciler, aronya meyvesinin değerini ve faydalarını halka anlatmaya çalışıyor. Antioksidan zengini bu "süper meyve", sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlık dostu özellikleriyle de sofralarda önemli bir yere sahip olmaya aday.