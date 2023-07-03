Siğillerden kurtulmak için sadece 15 gün gerek! O meyvenin kabuğu tam bir siğil öğütücü

SİĞİLLERİ ANINDA YOK EDİYOR. RESMEN MUCİZE!

Siğiller bir çok kişinin başının derdi. Ancak bunu da dert etmeye gerek yok. Çünkü bir mucize ile siğillerden iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde kurtulmak mümkün. İşte siğilleri yok eden o mucize….

Bazı siğiller kendiliğinden yok olsa da bazıları oldukça inatçı olabiliyor. Bir meyvenin kabuğu ise resmen siğillerin kökünü kurutuyor. İşte o meyve ve mucizesi….





MEYVELİ ÇÖZÜM

Siğiller cilt yüzeyinde yuvarlak ve bezeye benzeyen bir şekilde bulunur. Bezelye büyüklüğünde ya da daha büyük formda da olabilir. Ciltte kötü bir görünüme neden olan ve özellikle güzelliğine önem veren kadınların en büyük problemi olan siğiller vücutta hemen hemen her bölgede çıkabilir. Ama genellikle ellerde yaygın olarak görülür. Bulaşıcı ve yayılmasından dolayı oldukça rahatsız edici olan siğillerden kurtulmak için aslında bir muz kabuğu bile yeterli.

Meyve kabukları bazı cilt hastalıklarında sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Siğillerin oluşmasının kesin bir nedeni olmamakla birlikte çok fazla ayakta durmaktan ya da çok fazla yürümekten ayakta da siğiller çıkabiliyor.

Ayakta olanlar günden düne de hem rahatsız eder hem de ağrı yapar. İşte siğillerden kurtaracak formül….

Olgunlaşmış bir muzun kabuğu siğilin üzerini kaplayacak şekilde kesilir, kabuğun iç tarafın siğile gelecek şekilde siğilin üzerine muz kabuğu bantlanır. Ara sıra bantlanan kabuğu değiştirerek bu formül tam iki hafta boyunca devam edilir. Kabuğun içindeki enzimler siğilin düşmesini sağlayacak ve şikayetten iki hafta içerisinde kurtulacaksınız…