Sık sık içtiğiniz bu içeçek katiliniz olabilir! Bunu duyduktan sonra bir daha ağzınıza bile sürmeyeceksiniz

Enerji içeceklerinin kalp sağlığı üzerindeki riskleri uzmanlar tarafından önemle vurgulanıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, bu içeceklerin aşırı tüketiminin kalp hastalıkları açısından riskli olduğunu belirtiyor.

ÖLÜMCÜL RİTİM BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR





İçerdikleri yüksek miktardaki kafein, taurin, guarana ve L-karnitin gibi uyarıcı maddeler, nabız ve tansiyon yükselmesine yol açabilir, hatta uzun vadede kafein bağımlılığına neden olabilir.



Enerji içecekleri, kısa sürede yoğun miktarda tüketildiğinde EKG'de QT uzamasına ve ölümcül ritim bozukluklarına neden olabilecek bir duruma da yol açabilir. Ayrıca içerdikleri yüksek şeker ve kalori, obezite ve Tip II Diyabet riskini artırarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Dahası, bu içeceklerin alkolle karıştırılması sonucunda alkolün negatif etkileri ortadan kalkabilir ve alkol tüketimine yol açabilir. Spor öncesi kafein tüketiminin kalp açısından zararlı olabileceği belirtilirken, su ve elektrolit içeriği yüksek sodaya yönelmek öneriliyor.

Uzmanlar, enerji içeceklerinin beyin fonksiyonlarını artırma veya spor performansını güçlendirme gibi bir özelliğinin olmadığını vurguluyor. Sağlıklı bir alternatif olarak, günde bir veya iki fincan kahve içmek daha uygun görülüyor.

Enerji içeceklerinin tüketiminde dikkatli olunması ve aşırıya kaçmamak, kalp sağlığını korumak için önem taşıyor.