Sık sık maden suyu içenlere uzmanlardan kötü haber

Uzman Prof. Dr. Servet Altay, aşırı sıcakların etkisi altında olanlara yönelik hayati bir uyarıda bulundu. Özellikle kalp ve yüksek tansiyon hastalarına içecek konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Maden suyu tüketimine dair ciddi bir uyarıda bulunan Altay, Güneydoğu Anadolu'da sıcak havalarda sıkça tercih edilen meyan köküne de vurgu yaptı. Meyan kökünün içerdiği maddelerin tansiyonu artırabileceğini ifade etti. İşte detaylar...





UZMAN PROF. DR. SERVET ALTAY AŞIRI SICAKLARA YÖNELİK HAYATİ UYARI VERDİ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda tüketilen yüksek şeker ve tuz içeren içeceklerin kalp, şeker ve tansiyon hastaları için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların bedeni negatif yönde etkilediğini açıklıyor. Özellikle yaz aylarında bedenin yeterli ve dengeli sıvı alımının önemine vurgu yaparak sağlıklı içeceklerin tercih edilmesini öneriyor.





Sıcak havalarda sıvı ihtiyacının arttığını ve bu dönemde insanların soğuk içecekleri tercih ettiğini dile getiren Altay, en sağlıklı seçeneğin su olduğunu vurguluyor. Meşrubatların tüketiminde ise dikkatli olunması gerektiğini belirterek, içerdikleri katkı maddeleri ve yüksek şeker içeriğinin özellikle şeker ve kalp hastaları için risk teşkil ettiğini ifade ediyor.

Prof. Dr. Altay, tansiyon hastalarının özellikle yüksek tuz içeren içeceklerden uzak durmaları gerektiğini ve bu tür içeceklerin tansiyon için risk taşıdığını belirtiyor. Özetle, sıcak havalarda bedenin dengeli sıvı alımının sağlanması, sağlıksız içeceklerden kaçınılması ve özellikle tuz ve şeker içeriği yüksek içeceklerin tüketimine dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruyor.

Prof. Dr. Servet Altay, meyan kökü ve içeceklerle ilgili önerilerde bulundu. Tuzlu içeceklerin kontrollü şekilde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, ayranın uygun bir seçenek olduğunu belirtti. Su yerine tercih edilebilecek en iyi içeceğin düşük sodyum içerikli maden suları olduğunu söyledi. Özellikle yüksek tansiyon ve kalp sorunları olan hastaların bu tür suları tercih etmesini önerdi. Birden fazla yüksek sodyum içeren maden suyunun tüketilmesinin hipertansiyon krizine yol açabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu'da yaygın olan meyan kökünün içerdiği maddelerin tansiyonu yükseltebileceğini belirtti. Altay'ın önerileri, tuzlu içeceklerden kaçınılması, düşük sodyumlu maden sularının tercih edilmesi ve meyan kökü tüketimine dikkat edilmesi gerektiği üzerine odaklanıyor.