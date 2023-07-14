Siniri anında geçiren çay bulundu: Papatya çayı tarihe karışıyor

Lütfen bir fincan çay hazırlayın. Daha az stresli, daha az endişeli ve daha dengeli hissedebilirsiniz. Ritüel rahatlamalarda çay içmek, çok fazla fayda sağlamaktadır.

Demlediğiniz çay türü tres ve kaygıyı azaltabilir. Çayın sağlığınız için faydalı olmasının ana nedenlerinden biri, ruh halinizi dengelemek için yardımcı olan amino asitleri içermesidir. Her çay farklı olsa da, çay ayrıca zihni sakinleştirmeye ve vücuttaki stresi azaltma yönünde birçok faydalı bileşenleri içerir. İşte sinirinizi anında son verecek şifalı çay...,





MELİSA ÇAYININ FAYDALARI..

Melisa çayının merkezi sinir sisteminde destekleme ve eski haline getirme durumuna yardımcı olduğu söylenir. Bu da onu nöroleptik olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Melisa çayı, zihni sakinleştirir, gerginliği giderir ve baş ağrılarını giderir.

Bu çayı tüketmek kendinizi kötü, depresif ya da kaygılı hissettiğiniz zamanlarda ruh halinizi iyileştirme konusunda yardımcı olur. Melisa Çayı, aşırı gerginliği gidermeye yardımcı olan sakinleştirici çayların başında gelir. Sakinleştirici etkisi ayrıca panik atakları önlemeye ve fobileri yönetmeye yardımcı olur.





Son zamanlarda kendinizi stresli hissediyorsanız ve çabuk sinirleniyorsanız melisa çayı için. Melisa çayı stresi yönetmeye ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bir araştırmaya göre melisa çayı. Olumsuz ruh hali etkilerini azaltmaya, sakinliği artırmaya ve uyanıklık düzeylerini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Melisa yaprağı esansiyel yağındaki kimyasal terpenler, rahatlatıcı özellikleriyle bilinir.

Terpenler vücudumuzda olan dopamin ve serotonin salınımı da destekler. Bu kimyasallar refahı, odaklanmayı, sakinliği, motivasyonu ve üretkenliği artırır.