Sinovac aşısının 3. dozunu olmayanlar risk altında!

Çin tarafından koronavirüs salgınına karşı en etkin koruma olarak geliştirilen Sinovac aşısının hastalığa karşı gösterdiği koruyuculuk oranının çok fazla düşük olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi altında olan kişilerin çoğunda aşının ilk iki dozunu yaptırmış ve 3. aşısını olmamış olan kişilerden oluşması ölümcül boyuta varan risklerin görülmeye başlanıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 hastalığından dolayı hastanede tedavi altında olan kişilerin yüzde 90'ının tam aşısını yaptırmayan kişilerde oluştuğunu gözlemlediklerini söylemişti. Uzmanlar ise şu anda hastanede yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 tedavisi olanların genel olarak ya aşısını yaptırmayan kişilerin veya sadece iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin bulunduğunu belirttiler.

Bakan Koca, yaptığı basın açıklamasında şuan için aktif vakaların yüzde 81’lik gibi bir oranın tam aşısını yaptırmayanlar olduğunu ifade ederek tek doz aşının koruyuculuk anlamında bir yeterlilik göstermediğini ve özellikle 2 doz Sinovac aşısı olan vatandaşların son aşısının üzerinden 3 ay geçtikten sonra aşılarının 3. dozlarını mutlaka olmaları gerektiğini kaydetti.