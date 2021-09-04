Sinovac aşısının 3. dozunu olmayanlar risk altında!

Çin tarafından koronavirüs salgınına karşı en etkin koruma olarak geliştirilen Sinovac aşısının hastalığa karşı gösterdiği koruyuculuk oranının çok fazla düşük olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi altında olan kişilerin çoğunda aşının ilk iki dozunu yaptırmış ve 3. aşısını olmamış olan kişilerden oluşması ölümcül boyuta varan risklerin görülmeye başlanıldığı bildirildi.
Bakan Koca, yaptığı basın açıklamasında şuan için aktif vakaların yüzde 81’lik gibi bir oranın tam aşısını yaptırmayanlar olduğunu ifade ederek tek doz aşının koruyuculuk anlamında bir yeterlilik göstermediğini ve özellikle 2 doz Sinovac aşısı olan vatandaşların son aşısının üzerinden 3 ay geçtikten sonra aşılarının 3. dozlarını mutlaka olmaları gerektiğini kaydetti.