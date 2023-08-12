Şişkinlik ve gazdan kurtulmak için yoğurdu bu şekilde tüketin! Gaz gideren bitkisel yoğurt tarifi

Hazımsızlık, gazlı içecekler veya gazoz bikarbonat gibi geçici olarak gaz yapan içecekler nedeniyle de gaz sorunu oluşabilir. Bunu önlemek adına ya bu tür içeceklerden uzak durmalı ya da yemek yerken oldukça yavaş hareket etmeliyiz. Ama bir de önleyemediğimiz sindirim problemlerine bağlı gaz oluşumları oluyor.

Bu durumlarda sindirim sistemini güçlendirerek ve gerekli enzimlerin üretimini sağlayarak gaz oluşumunun önüne geçilebilir. Belirli yiyeceklerden kaçınmak veya yemek pişirirken dikkatli olmak gaz problemlerini en aza indirebilir. Ancak ne yapsak bir türlü kurtulamadığımız, sosyal ortamlarda canımızı sıkan bir gaz şikayeti, sindirim sisteminin zayıflamasına işaret eder. Sindirim enzimlerinin üretiminin düşük olması, bağırsak florasını ortaya çıkaran dost bakterilerin zayıflaması ve patojenik bakteri ve mantarların gelişmesi bu kokulu gaz sorununun gelişmesinde başlıca etkenlerdir.





Bu gaz probleminden kurtulmak biraz zor olsa da önerdiğimiz bu karışım ile gaz şikayetini en aza indirmek mümkün. Tabii ki, kullanmak yeterli olmayabilir. Bu yüzden şimdi sıralayacaklarımıza dikkat etmelisiniz.

1- Her lokma için yemeğinizi en az 10 defa çiğneyin.

2- Bir tanesini yutana kadar ağzımıza bir lokma daha almayınız.

3- Gazoz dediğimiz gazlı içecekleri yemekten hemen sonra sindirime yardımcı olması için içmeyin (gerçek maden suyu bu gruba ait değildir)

4- Yemekten sonra biraz yürüyüş yapın veya en azından oturduğunuz yerden kalkın.

5- Probiyotik içerdiğini ve besin sindirimini hızlandırdığını bildiğimiz fermente ve probiyotik besinleri (örn. turşu, peynir, ev yapımı yoğurt, sirke) tüketiniz.

6 - Atıştırmalıklardan kaçının ve düzenli bir günlük diyete geçin.

7. Bize gaz yapan yiyecekleri muhtemelen bildiğimizi bilerek bu besinlerden uzak durun.

GAZ AZALTMAK İÇİN YOĞURT TARİFİ





Dr. Fevzi Özgönül, gaz ve şişkinlikten kurtulmak için yapılması gerekenlere ek olarak, özellikle yemeklerden sonra aşağıdaki karışımın tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Malzemeler: 1 çay kaşığı kadar rezene tohumu, 1 çay kaşığı kadar dereotu tohumu, 1 çay kaşığı kadar Frenk kimyonu 1 çay kaşığı kadar anason ve yoğurt.

Hazırlanışı: Belirtilen miktardaki malzemeleri bir kaseye koyun ve karıştırın ve yemekten sonra afiyetle yiyin. Yoğurt yerine dileyenler bu karışımı suyla da hazırlayabilir.