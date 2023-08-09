Siyah zeytini bu şekilde yemek kısırlığa neden oluyor

Siyah zeytin, besleyici özellikleri ve doğal yağ içeriği ile sağlığımız için önemli bir gıda olarak bilinirken, son açıklamalara göre tüketiminde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, siyah zeytinin yanlış tüketiminin kısırlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.





Siyah zeytinin sağlığa olan faydaları herkes tarafından bilinirken, Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle kahvaltılarda tercih edilen siyah zeytinin nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. Karatay'a göre, sağlıklı ve dengeli bir beslenme için yağlı, kristal kaya tuzlu peynir ve zeytin gibi gıdaların tüketilmesi önemlidir. Bu tür besinleri tüketmeyenlerin kısırlık riskiyle karşılaşabileceğini belirtti.

Ayrıca, Prof. Dr. Canan Karatay, çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler gibi ev temizlik ürünlerinde bulunan zehirli maddelere dikkat çekti. Temiz yiyeceğimizi tüketmek için evlerin de temiz olması gerektiğini vurgulayan Karatay, temiz beslenmenin sağlık için önemli bir adım olduğunu ifade etti.





Siyah zeytinin besin değerlerine de değinen uzmanlar, 1 porsiyon (orta boy) siyah zeytinin içerdiği kalori, karbonhidrat, protein, yağ, lif, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir miktarlarını paylaştı. Bu değerlerin, dengeli bir beslenme için önemli olduğuna dikkat çekildi. Siyah zeytinin sağlığa olan faydaları göz önünde bulundurularak tüketilmesi önemlidir. Ancak, uzmanların uyarıları doğrultusunda doğru şekilde tüketilmesi ve beslenme dengesine dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.