Sofralarınızdan kaldırmanız gereken 4 gıda! Kötü hastalıkların fitilini onlar ateşliyor

Uzun süre sağlıklı yaşamak için bazı besinlerden uzak durmak gerekiyor. Uzmanlar sağlık düşmanı dört gıdayı açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU DÖRT GIDADAN UZAK DURUN

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre eğer vücut ağrıları yaşıyorsanız bunun önüne geçebilmek için belli besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Özellikle fazla şeker tüketmek kronik hastalıkları ve obezite riskini artırıyor. Yapılan çalışmalara göre düzenli şekilde yüksek şeker tüketen insanların eklem iltihabı hastalığına yakalanma riski artıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre günlük basit şeker alımının günlük kalori ihtiyacından yüzde 10 oranında daha az olması gerekiyor.





Beyaz makarna, beyaz ekmek, beyaz pirinç, gazlı içecek, cips, şeker gibi rafine edilen karbonhidratlar da sağlığı riske atıyor. Sert peynirler, kızarmış yiyecekler, bisküvi kek gibi işlenen gıdalar ve doymuş ve trans yağlardan da uzak durmanız gerekiyor. Eğer dondurmayı hızlı şekilde yerseniz baş ağrısı kaçınılmaz olur. Vücuda aniden hızlı şekilde giren soğuk bu şekilde bir tepki gösterir. Eğer çok sıcak hissettiğiniz anlarda dondurmayı hızlı şekilde tüketirseniz migren hastalığınız tetiklenebilir. İşlenmiş etler de baş ağrısına sebep oluyor. Sucuk, sosis, salam gibi işlenen et ürünleri koruyucu olarak nitrit ve nitrat içerdiği için kan damarlarını açarak migren atakları tetiklenir. Kırmızı şarap gibi koruyucu olarak sülfülinin kullanılır ve migren ağrısını tetikler. Tüketilen alkol beyne giden kan miktarını artırarak dehidrasyon yaşatır ve baş ağrısı tetiklenir.