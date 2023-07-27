Soğanı sadece yemeklerde kullananlar hata yapıyor! Kafanıza sürüp yatın, mucizeyle tanışın

Sağlığa dost bir sebze olan soğan, her yemeğin baş tacıdır. Soğanın birçok çeşidi vardır ve çiğ veya pişmiş olarak kullanılabilir. Doğal bir antibiyotik olan soğan, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük rol oynuyor. Ama bu derde deva olduğunu öğrenen herkes şok oluyor. Detaylar haberimizde...







SOĞAN ARTIK AĞLATMAYACAK YÜZ GÜLDÜRECEK! SIRRI ORTAYA ÇIKTI: KAFANIZA SÜRÜN

Soğanı nasıl bilirsiniz? Çok faydalıdır, vitamin yönünden zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ama yemek yaparken ağladığınız zamanlar oluyor değil mi? soğanın sırrı burada ortaya çıkıyor... Şimdi uzun saçlarıyla yüzlerinizi güldürecek...

İçinde yaşadığımız kentsel çevre ve bilinçsizce vücudumuza aldığımız kirleticiler sağlığımızı olumsuz etkiler. Bu durumdan en çok saçlarımız etkilenir. Sağlıklı kalmak ve mutlu bir hayat yaşamak için tek ihtiyacınız olan küçük bir organizasyon. Beslenmenize ve uykunuza dikkat ederseniz çoğu şey kendiliğinden geçer.

Sonuçta, saçlar bizim bakıma muhtaç bir parçamızdır. Düzenli olarak yıkanmalı ve bakımı yapılmalıdır. Yoğun günlük hayat ve tabii ki genetik hastalıklar gibi sebeplerden dolayı kadın ve erkek arasında ne yazık ki bir fark olmamakla birlikte saç dökülmesi oluşabilmektedir.

Elbette erkekler saç dökülmesini alışıklar. Ama kadınlar bu konuda çok daha dikkatlidirler. Saç dökülmesi kadınlar için endişe verici bir durumdur.

Saçlarım dökülüyor mu yoksa inceliyor mu diye endişelenmeye başlıyorlar.

Kadınların bu dertlerden kurtulmasına yardımcı olan ve aynı zamanda erkekler için de kurtarıcı olan doğal karışımların uygulanması ile saç dökülmesini durdurmak mümkün.

ÇEMEN OTU

Bir macun yapmak için çemen tohumlarını bir gece suda bekletin ve ertesi gün saçınıza uygulayın. Uygulamadan sonra, macunun kurumasını önlemek için saçınızı ıslak bir havlu veya bone ile örtün. 30 dakika sonra yıkayın.

Zamanla saçlar güçlenir ve yeni saçlar oluşur.

ALOEVERA

Aloe Vera, saç derinizin pH'ını düzenlemeye yardımcı olur. Aloe vera özünü doğrudan kafa derisine uygulayın ve 45 dakika sonra yıkayın. Haftada 3-4 kez uygulanması sonuç almak için yeterlidir.

SOĞAN

Saçlarınız zaten dökülüyorsa, ihtiyacınız olan çare soğan suyu olabilir. Saç derisindeki zararlı bakterileri öldürür ve saç derisini besleyerek yeni saçların çıkmasına yardımcı olur.

Soğanı doğrayın ve elde edilen suyu saçınıza uygulayın. 30 dakika sonra yıkayın.

SICAK YAĞ

Saçınız yeterince beslenmezse dökülmeye başlar. E vitamini açısından zengin herhangi bir yağ yapacaktır. Hindistan cevizi, badem, hardal, zeytin veya jojoba yağı kullanabilirsiniz.

Yağı metal bir kapta ısıtın ve saç derisine masaj yapın. Daha iyi sonuçlar için yağı gece boyunca saçınızda bırakın.

EBEGÜMECİ YAPRAKLARI

Ebegümeci çiçekleri ve yaprakları kepekten kurtulmanın, saç dökülmesini önlemenin ve yeni saç köklerine kavuşmanın kolay bir yoludur.

Maksimum etki için 12-12 parça filizlerini ve yapraklarını 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağıyla karıştırın ve ısıtın. Karışımı süzün ve yağı saç derinize ve saçınıza masaj yapın. Gece boyunca bırakın ve sabahları iyice yıkayın.