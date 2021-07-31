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Soğuk Lipoliz Uygulama Yöntemleri

Soğuk lipoliz fiyatları lipoliz işlemleri içerisinde en uygun fiyatlı yapılabilen işlemlerden birisidir. Kadın ve erkeklerin ortak derdi olan kilolardan soğuk lipoliz yöntemi ile kurtulmak mümkündür. Bazı kişiler egzersiz ve diyet yapsalar da bel, basen, göbek kısımlarından kilo veremiyor.  Bu bölgelerdeki yağlar soğuk lipoliz yöntemi uygulanmadan yok etmek oldukça zordur.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:22
Soğuk Lipoliz Uygulama Yöntemleri
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Soğuk Lipoliz Uygulama Yöntemleri

Soğuk lipoliz fiyatları lipoliz işlemleri içerisinde en uygun fiyatlı yapılabilen işlemlerden birisidir. Kadın ve erkeklerin ortak derdi olan kilolardan soğuk lipoliz yöntemi ile kurtulmak mümkündür. Bazı kişiler egzersiz ve diyet yapsalar da bel, basen, göbek kısımlarından kilo veremiyor.  Bu bölgelerdeki yağlar soğuk lipoliz yöntemi uygulanmadan yok etmek oldukça zordur.

Soğuk Lipoliz Nedir?

Soğuk lipoliz yönteminde bu bölgelerde yer alan yağ hücreleri vakumlanarak donduruluyor. Donan yağ hücreleri soğuk uygulama ile birlikte parçalanıyor ve vücuttan dışarı idrar yolu ile atılıyor. Ameliyat olmaktan korkan ya da vücudunda kesik izi olmasını istemeyen kişiler genellikle bu yöntemi tercih ediyor. Soğuklipoliz fiyatları da bu noktada ortaya çıkıyor.

Soğuk Lipoliz Nasıl Yapılır?

Soğuk lipoliz uygulaması CRYO lipo adı verilen bir cihaz ile yapılır. Bu cihazın büyük vakumlu ve küçük vakumlu başlığı olmak üzere iki başlığı bulunur. Kol, gıdı gibi küçük bölgelere küçük vakumlu başlık ile uygulama yapılırken karın, göbek, basen, bel gibi büyük bölgeler için büyük vakumlu başlık kullanılır.

İşlem yapılmadan önce istenilen bölgeye özel bir mendil yerleştirilir. Ardından cihaz çalıştırılır. Cihaz bölgeyi vakumlayarak yağ hücrelerine soğuk uygulamada bulunur. İşlem sırasında acı ve ağrı hissedilmez. Soğuk lipoliz fiyatları bölgelere göre değişiklik gösterir.

Soğuk Lipoliz Yöntemleri Nelerdir?

Soğuk lipoliz bir yöntem olarak uygulama alanı bulabilir. Bu yöntem ile ameliyatsız, anestezisiz, acısız, kanamasız, yarasız bir şekilde yapılır. Lipoliz yöntemleri arasında en tercih edilen yöntemlerden birisi Soğuk lipoliz yöntemidir. Lazer lipoliz ve sıcak lipoliz yöntemleri var olsa da kişiler soğuk lipoliz ile tek seansta yağ dokularından kurtulabiliyor. Soğuk lipoliz fiyatlarıameliyathane ve hastane maliyetleri karşılaştırıldığında daha uygun fiyatlıdır.

Karbon Peeling Kimlere Uygulanır?

cildi ile ilgi sorunları olan kişilere uygulanan bir tedavi yöntemi olarak karbon peelingbilinir. Bu yöntem cildinde büyük gözenekleri olan kişilere, cildinde güneş lekeleri olan, beyaz ve siyah lekeleri olan, akneleri çok olan, cildi fazla sebum salgılayan kişilere uygulanabilir.

Karbon Peeling Fiyatları

Karbon peeling, kişinin cilt problemine göre yapılacak yüzeye göre değişiklik gösterebilir.

Karbon peeling bir seans gerekebileceği gibi birkaç seansta gerekebilir. Bu sebeple fiyat aralığı da değişir. Karbon peeling fiyatları kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Ameliyatsız Yüz Germe Nasıl Uygulanır?

Ameliyatsız yüz germeişlemi cilt yüzeyinde kesikler açmadan yüzdeki sarkmaların giderilmesi işlemidir. Bu işlem için yalnızca enjeksiyon kullanılması yeterlidir. Enjeksiyon yardımı ile gerekli görülen bölgeler dolgu yapılabileceği gibi askılarda takılarak da ameliyatsız yüz germe işlemi yapılabilir.

Mikroenjeksiyonlar ile yapılan yöntemlerde yüz bölgesinde herhangi bir iz oluşmaz. Bir diğer uygulama ise ultrason teknolojisi ile yüz germedir. Derinin alt tabakasına ultrason ile ses dalgaları gönderilir. Gönderilen enerji sayesinde cilt bariyeri kendini yenilemeye ve sıkılaşmaya başlar.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimlere Uygulanır?

Ameliyatsız yüz germeişlemi 16 yaşından büyük herkese uygulanabilir. Yüzün tam oturması için 18 yaşını beklemekte doğru olacaktır. Ardından yaşanan probleme göre yüzünde, boyun bölgesinde sarkmalar yaşayan kişilere ameliyatsız yüz germe uygulanabilir. Sarkmalar nedeni ile gözleri küçülen, kaşları düşen kişiler yüz germe ile kaşlarının kaldırılmasını sağlayabilir. Bu sayede istediği yüz görünümüne ve kalkık kaşlara sahip olabilir.

Ameliyatsız Yüz Germe Yöntemleri ve Fiyatları Nelerdir?

Ameliyatsız yüz germeişleminin birçok yöntemi bulunur. Kişinin yaşadığı sorunu ve istediği yönteme göre yüz germe işlemi yapılabilir. Bu yöntemlerden bazı şunlardır: Kilit askı yöntemi, Fransız askısı ile yüz germe yöntemi, ultrason teknolojisi yöntemi, dolgu tekniği ile yüz germe işlemidir.

İşlemlerin her birinin fiyat aralığı farklıdır. Yapılacak yüzeyin genişliği, askı işlemlerinde kullanılacak askının boyutu ameliyatsız yüz germefiyat aralığını değiştiren diğer etkenlerdendir.


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