Sürekli bir şeyler atıştıranlar yandı: Bu hastalığa yol açıyor

Sürekli atıştırma alışkanlıkları, sağlık sorunlarına yol açabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ruken Kuzu, bu alışkanlığın insülin direncini artırabileceği konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor. İnsülin direnci, dünya genelinde ve Türkiye'de giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu haline geliyor.

Kuzu, insülin direncini açıklarken, "İnsülin direnci, kanda açlık kan şekeri ile insülin değerinin çarpılıp 405'e bölünmesiyle elde edilen değerin 2.5 ve üstünde olması ile tanımlanır" diyor. Sabah aç kalkma ve gece sık sık acıkma hissi, kronik yorgunluk, yemek sonrası uyuma isteği, karın ve bel bölgesinde yağlanma, ağız kuruluğu ve sık idrara çıkma, şeker tüketimi sonrası ishal gibi semptomlar, insülin direncinin habercisi olabilir.

Metabolizmanın düzgün çalışması için insülin hormonunun büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kuzu, sık sık yemek yeme alışkanlığının bu süreci olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.





Sık aralıklarla yemek yemenin insülin hormonunu fazla uyararak kan şekerinde dalgalanmalara neden olduğunu belirten Kuzu, insülin direncini önlemek için öğün sayısını azaltmayı ve öğünler arası süreyi uzatmayı öneriyor. Bu bağlamda, aralıklı orucun etkili bir model olabileceğini söylüyor.

ARALIKLI ORUÇ NASIL YAPILIR?

Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde yemek yeme ve açlık arasında uzun süre beklemenin temelini atan bir beslenme yaklaşımıdır. Bu yöntem, gün içinde belirli bir süre boyunca yemek yeme ve geri kalan zamanlarda oruç tutma prensibine dayanır. Örneğin, 16/8 yöntemiyle, günün 16 saati açlık periyodu olarak belirlenir ve yemekler sadece 8 saatlik bir pencere içinde tüketilir. Aralıklı oruç, vücudun yağ yakımını artırabilir, insülin duyarlılığını iyileştirebilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca birçok farklı uygulama yöntemi olduğundan, kişilere uygun olanı seçmek mümkündür. Ancak, sağlıklı bir şekilde uygulanması ve doktordan onay alınması önemlidir.

Ayrıca, fazla karbonhidrat tüketiminin de insülin direncine yol açabileceğine dikkat çeken Kuzu, rafine nişastalı gıdalardan, şekerle tatlandırılmış yiyeceklerden ve yapay tatlandırıcılardan uzak durmayı öneriyor. Glisemik indeksi yüksek olan besinlerden kaçınılması gerektiğini ve kırmızı et ile kızarmış yiyeceklerin tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtiyor.

Kuzu, insülin direncini azaltmaya yardımcı olabilecek besinler arasında deniz balıkları, tarçın, elma sirkesi, deve dikeni, yeşil çay gibi besinleri öneriyor ve elma sirkesinin ev yapımı ve organik olanlarının tercih edilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca, D vitamini, C vitamini, krom, omega-3 ve magnezyum gibi takviyelerin kullanılmasını ve günlük yaşamın bir parçası olarak yürüyüş ve egzersizin yer almasını öneriyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ruken Kuzu'nun bu önemli uyarıları, insülin direncini önlemek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için dikkate alınması gereken bilgiler sunuyor. Sürekli atıştırma alışkanlığını kontrol altına almak ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak, insülin direncini önlemek için adımlar atmak için önemli bir adım olabilir.