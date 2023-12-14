Sürekli bir yeri ağrıyanlara kötü haber

Sağlığına dikkat edilerek sürekli olarak sağlıma bir şey olmasın endişesine kapılanlara kötü haber geldi. İsveç'te yapılan araştırma üzerine hastalık hastalığı olarak bilinen yeni tanı konuldu.

ERKEN ÖLÜMLERE NEDEN OLDU

Hastalık hastası kişilerin diğerlerine bakılarak doğal hem de doğal olmayan nedenlerden ötürü erken ölümlerin olduğu görüldü. ABD'nin New York kentinde Montefiore Tıp Merkezi'nden Dr. Jonathan E. Alpert, araştırmaya dair açıklamalarda bulunurken birçok kişide hafif olurken hastalık hastalığı görülerek ciddi bir hastalığa yakalanmak için bazı insanlarda endişeler artıyor.





Karolinska Enstitüsünden araştırma yapılırken David Mataix Cols, literatürdeki açık bir boşluk oluşturduğu konusunda araştırmalar yapılarak binlerce kişiye ait 24 yıllık veriler üzerinde analiz sağlanıyor. Mataix-Cols önceki araştırmalarda bu rahatsızlıkları olan kişilerin intihar riski oluşurken bu çalışmada hipokondriyazis tanısı konularak intihar oranlarında 4 kat artış sağlanıyor.