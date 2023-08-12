Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız aman dikkat! Sebebini duyunca doktora koşacaksınız

İnsanların yaşamlarındaki uzun süreli halsizlik şikayetleri, B12 vitamin eksikliğinin habercisi olabilir. Bu konuda uyarılarda bulunan Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, B12 vitamini hakkında önemli açıklamalarda bulundu. B12 vitamininin enerji düzeyini artırma, sinir sistemi sağlığını destekleme ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkı sağlama gibi hayati rolleri olduğunu belirten Doç. Dr. Sivritepe, özellikle vegan, vejetaryen veya sindirim sistemi sorunları yaşayanlar ile yaşlı bireylerin B12 vitamini iğnesini doktor gözetiminde düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

VEGAN BESLENME B12 EKSİKLİĞİNE YOL AÇIYOR





Doç. Dr. Sivritepe, B12 vitamini eksikliğinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Eksiklik durumunda, B12 vitamini iğnesinin tedavi amaçlı kullanılabileceğini belirtirken, özellikle vegan veya vejetaryen beslenenlerin, mide ülseri, kronik gastrit gibi sindirim sistemi sorunları yaşayanların ve yaşlı bireylerin bu takviyeyi düşünmeleri gerektiğini aktardı.

B12 vitamini, enerji seviyelerini yükselterek günlük yaşamda daha enerjik hissetmemize yardımcı olurken, sinir sistemi sağlığını koruyarak düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda da önemli rol oynar, böylece anemi riskini azaltmaya yardımcı olur.

Sivritepe, özellikle hayvansal gıdaları tüketmeyenlerin B12 vitamini eksikliği riski altında olduğunu ve sindirim sistemi sorunları yaşayan bireylerin de bu eksikliği yaşayabileceğini belirtti. Yaşlanmanın da B12 vitamini emilimini azaltabileceğini ifade eden Sivritepe, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi bazı iltihabi hastalıkların da emilimi etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Ancak Sivritepe, B12 vitamini iğnesi önerilmeden önce mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini hatırlatarak, her bireyin ihtiyacına ve sağlık durumuna göre tedavi yönteminin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak, B12 vitamini eksikliği tedavisinin sadece bir yöntem olduğunu ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sağlıklı yaşam için önemli olduğunu hatırlattı.