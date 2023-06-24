Sürekli kulaklık kullananlar yandı! Vücudunuza yaptıklarını öğrenince çöpe atacaksınız
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Bilgisayar kullanan kişiler bir daha kulaklık takmayacak! Uzun süre kulaklık kullanımında böyle oluyor! Tüm detaylar haberimizde.
Uzun süre bilgisayar başında kalan kişiler taktıkları bilgisayar kulaklıkları sebebiyle bazı sorunlar yaşamaya başladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
UZUN SÜRE KULAKLIK KULLANMAYIN
İnternet üzerinden bazı yayıncılar uzun süre kulaklık kullanımı sonrası kafalarında oluşan şekilleri paylaşmaya başladı. Bilgisayar başında saatlerce vakit geçiren kişilerin taktığı bilgisayar kulaklıkları kafada göçük şekline sebep oluyor! Yayıncıların paylaştığı fotoğraflara göre kulaklık kısmının denk geldiği yerlerde eziklikler oluşmaya başladı. İşte o görüntüler,
Sağlık
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