Süt içmeyi bırakan bu tohumu kaşık kaşık yiyor! Kemikleri demire çeviriyor, kadın hastalıklarında da etkili

Chia tohumunun sütten 5 kat daha kuvvetli olduğu ortaya çıktı. Chia tohumu faydaları nedir? Nasıl tüketilmelidir? Tüm detaylar haberimizde.

O TOHUM SÜTTEN DAHA GÜÇLÜ!

Chia tohumu bitkisel, proteini fazla karbonhidratlı yiyecekler arasında yer almaktadır. Anavatanı Güney Amerika olarak bilinmektedir. Siyah, beyaz renklidir.

Chia tohumu mineral, vitamin, omega-3 yağ deposudur. Lif, antioksidan açısından zengindir.

Chia tohumunun kanser çeşitlerinden koruduğuna dair bir çok çalışma bulunmaktadır. Diyabet riskini en aza indirdiği bilinmektedir. Düzenli tüketimde bir çok yararı bulunmaktadır. Cilt sağlığı ve yaşlanma karşıtı etkisi bilinmektedir. Tansiyonu düşürür, kolesterolü dengelemektedir. İçerisinde bulunan kalsiyum, magnezyumi fosfor açısından sütten 5 kat daha kuvvetli kalsiyuma sahiptir.

Kadınlar için önemi fazladır. Meme, rahim ağzı kanser hücresinin büyümesini engellemektedir. Hamilelikte enerjiyi ve bebek beyninin gelişimini destekler.

Zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Tokluk hissi yaratmaktadır.

Chia tohumunun çok az yan etkisi bulunmaktadır. İçerisinde bulundurduğu yüksek lif sayesinde fazla tüketiminde mideyi rahatsız etmektedir. Bol su ile tüketimi önerilmemektedir. Küçük olan çocuklar için önerilmemektedir.